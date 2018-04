Cresce o número de vagas de emprego no setor do Meio Ambiente, aponta Indeed

São Paulo, 18 de abril de 2018 – Com a comemoração anual do Dia da Terra chegando em 22 de abril, o Indeed, site de busca de emprego número 1 no mundo, identificou os sete ‘empregos verdes’ que mais crescem no Brasil – empregos que estão focados em ajudar o meio ambiente e com viés sustentável. No topo da lista, com um crescimento de 701% nos últimos três anos, está a busca pelo profissional que trabalha com Energia Solar na plataforma Indeed.

“A demanda do empregador por trabalhadores ligados a Energia Solar disparou desde 2014, seguindo o crescimento no setor de meio ambiente no País, de acordo com os dados do Indeed” disse Felipe Calbucci, Country Manager do Indeed no Brasil. “Isso também serve como guia para aqueles que buscam áreas promissoras. Na plataforma do Indeed, é possível pesquisar as vagas nessa área e também saber mais sobre as empresas que estão contratando”, explica.

Entre os “empregos verdes” que mais crescem, destacam-se também os Serviços de Conservação e Limpeza (494.8%) e o Gerente de Meio Ambiente (301.8%), segundo dados Indeed dos últimos três anos.

Iniciativas globais para um meio ambiente mais saudável

Fenômenos como efeito estufa e aquecimento global abrem discussões sobre esforços para a preservação do meio-ambiente e mobilizam diversos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Exemplo disso é a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) que o Brasil apresentou no Acordo de Paris, aprovado por 195 países, que visa a redução estimada em 66% em termos de emissões de gases efeito de estufa por unidade do PIB (intensidade de emissões) em 2025 e em 75% em termos de intensidade de emissões em 2030, ambas em relação a 2005. Outro exemplo é a mudança de hábito que os Estados Unidos iniciaram com relação a diminuição do uso de canudos de plástico, substituindo-os por canudos recicláveis ou de metal, o que deve contribuir para a limpeza dos oceanos, que estão repletos de lixo que contaminam os animais.

De acordo com pesquisa da consultoria americana Clarivate Analytcs, as áreas de Meio Ambiente/Ecologia têm potencial para alcançar uma posição de influência internacional. O estudo aponta também que, com apoio e recursos adequados, o Brasil tem a oportunidade de consolidar uma posição de relevância também nessas ciências.

Metodologia

Os dados apresentados refletem o crescimento das palavras/frases de pesquisa relacionadas com o Meio Ambiente que mais cresceram no Brasil (indeed.com.br), comparando os 12 meses terminados em março de 2018 e o mesmo período 3 anos antes de acordo com a plataforma de empregos do Indeed.

