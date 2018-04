Culto em ação de Graças reunião irmãs da Igreja Quadrangular do Jardim Esperança

Aconteceu na noite desta quarta-feira um culto de ação de graças na residência da irmã Maria Lita Susumura dos Santos, localizada na Rua Luiz Spinelly, 657 no Jardim das Oliveiras.

Várias irmãs da Igreja Quadrangular do Jardim Esperança marcaram presença, inclusive o Pastor Raimundo Servolo de Carvalho e sua esposa Doralice Santos de Carvalho.

Coube à irmã Rosely Marcondes entregar a palavra de Deus. Após, o Pastor Raimundo Servolo convidou a todos para fazer a oração. Em ato contínuo a irmã Maria Lita convidou a todos para um lanche regado a refrigerantes, cahorro quente e muito bolo.

Vale lembrar que a festa foi rateada entre as irmãs como acontece todas as quartas-feiras, dia de oração do grupo da Igreja Quadrangular do Jardim Esperança sempre lembrando os quatro lemas que é: “Jesus Cristo Salva – Jesus Cristo Batiza no Esperíto Santos, Jesus Cristo Cura e Jesus Cristo breve voltará”.

Redação

Galeria de Imagens: Divulgação