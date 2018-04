Escola Senai da Construção recebe participantes do 3º Congresso de Patologia das Construções

Como parte da programação da 3ª edição do Congresso Brasileiro de Patologia das Construções, que começou nesta quarta-feira (18/04) e prossegue até sábado (21/04) no campus de Campo Grande da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), a Escola Senai da Construção recebeu os participantes do evento em uma visita técnica para conhecer toda a estrutura oferecida pela unidade para o segmento da construção civil.

Na avaliação do gerente da Escola Senai da Construção, Roger Benites, a visita foi uma oportunidade de mostrar à comunidade acadêmica aos profissionais do segmento como a instituição pode contribuir para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Essa visita foi de extrema importância para que os visitantes possam ver de perto nossa infraestrutura e nossos laboratórios, que contam com equipamentos de alta tecnologia”, afirmou.

Além disso, a Escola Senai da Construção montou no campus da UFMS um estande equipado com um simulador de trator esteira e folhetos para divulgar o portfólio de cursos e serviços oferecidos. Durante o evento serão divulgados com mais destaque os cursos de técnicas de Sketchup, técnicas de Revit, técnicas no software Promob (móveis planejados), topografia aplicada a construção civil, desenhista em CAD 2D e 3D aplicado a construção civil e de desenhista técnico de edificações, sendo este último na modalidade EaD (Educação a Distância).

Repercussão

Membro da comissão organizadora do Congresso, Ricardo Nakao destacou a tecnologia de ponta oferecida pela Escola Senai da Construção. “Essa unidade conta com o laboratório mais bem equipado do Estado, então acho que é muito interessante essa visita para mostrar para os alunos das universidades e até para os profissionais da área da construção o que já existe de tecnologia para o segmento”, comentou.

Para o acadêmico de Engenharia Civil, Bryan Lacerda, a visita à Escola Senai da Construção foi muito interessante. “Penso que seja muito válido conhecer essa unidade do Senai, que é referência em todo o País em tecnologia e inovação voltada para o segmento da construção civil, com cursos práticos e toda essa estrutura. Estou realmente muito impressionado”, destacou.

Já a engenheira-civil Juliana Carrasco Alcazas ressaltou que muitos acadêmicos de Engenharia Civil não têm acesso a toda a tecnologia disponível na unidade do Senai. “Essa instituição é a única de todo Mato Grosso do Sul que conta com a melhor estrutura prática e acredito que ela vem para suprir uma deficiência que existe nas faculdades, que não contam com equipamentos tão avançados”, finalizou.

Sobre o Congresso

O Congresso Brasileiro de Patologia das Construções, promovido pela Alconpat Brasil, é um fórum de debates sobre o controle da qualidade, a patologia e a recuperação de estruturas, com intuito de divulgar as pesquisas científicas e tecnológicas sobre esses importantes temas e áreas correlatas. O congresso busca a integração dos profissionais envolvidos na construção civil, objetivando maior desenvolvimento profissional.

Os congressos brasileiros de patologia das construções são abertos aos profissionais do setor construtivo, engenheiros, técnicos, pesquisadores, empresários, fornecedores, investidores e estudantes que queiram aprender mais, discutir e se atualizar, sendo que os idiomas oficiais do evento são o português, espanhol e inglês.

Responsável pelos congressos brasileiros de patologia das construções, a Alconpat Brasil é uma associação de caráter jurídico de direito privado sem fins lucrativos com sede e foro na cidade de Porto Alegre (RS). Essa associação visa congregar objetivos culturais de interesse público, por meio da promoção e organização de conferências e outras atividades técnico científicas, em caráter nacional e internacional, nas áreas de controle de qualidade, patologia e recuperação da construção, incluindo seus produtos, processos e sistemas construtivos, bem como outros temas correlatos.

