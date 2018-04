Hospital Auxiliadora é certificado pelo PQF

O Hospital Auxiliadora representado pela direção e o setor de Qualidade da instituição recebeu na noite de quarta-feira (18), a certificação do Programa de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores – PQF, o evento aconteceu no auditório do José Paulo Rímoli, no Sesi.

Foram cerca de 11 meses de preparação e adequação para receber a auditoria que contou com o empenho e esforço dos colaboradores do hospital para conseguir a certificação. “O Programa de Qualificação de Fornecedores – PQF/MS estabeleceu e implementou uma metodologia integrada para o desenvolvimento e a qualificação do Hospital Auxiliadora, referência em assistência à saúde para mais de 277 mil habitantes no Mato Grosso Sul, disse a gerente de qualidade Daniela Mekaru.

O programa é desenvolvido pelo IEL em parceria com Sebrae/MS, prefeituras de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas e as empresas-âncoras Fibria, Bemis e Sitrel. e contabiliza atualmente com 300 empresas fornecedoras.

Durante a solenidade várias empresas também foram certificadas. Participaram: o prefeito de Três Lagoas Ângelo Guerreiro, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, presidente da Fiems, Sérgio Longen, superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, o gerente-geral industrial da Fibria, Maurício Miranda, o diretor de operações da Bemis, Paulo Edson Martins Vieira, coordenador do comitê gestor do PQFe gerente regional de Suprimentos da Fibria e Manoel Padula e coordenador do Comitê Gestor do PQF.

Adriano Vialle

Galeria de Imagens: Divulgação