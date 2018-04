Grupo MGB abre inscrições para Programa de Trainee 2018 Operações

Os candidatos aprovados participarão de uma rotina completa em todas as áreas operacionais da empresa

O Grupo MGB – detentor das bandeiras Supermercados Mambo, Petit Mambo, Mambo Delivery e Giga Atacado, abre inscrições para o seu Programa de Trainee 2018, com o objetivo de desenvolver novos talentos que ao final do programa poderão atuar nas lojas e no centro de distribuição (CD) em cargos de liderança. Os interessados devem se candidatar até o dia 11 de maio, ter graduação concluída entre junho de 2014 a junho de 2018.

Os candidatos devem ter cursado ou estar no último período de: administração, ciências contábeis, ciência da computação, direito, engenharia, economia, gestão comercial, gestão de negócios, marketing e recursos humanos. O programa terá duração de 6 meses e será dividido em três eixos que são: Mundo MGB, DNA de Comerciante e Projeto #MGBTop. Cada uma destas etapas será de grande importância e se tornará um diferencial para que o trainee faça parte do grupo com valores e características culturais incorporadas, tendo uma ampla visão do nosso negócio e também para que se sinta ambientado na área de operações.

Os trainees contarão com uma estrutura completa de preparação profissional, com acompanhamento e coaching do RH e tutoria de um gestor do Grupo. Para estar alinhado aos valores e cultura da empresa, os candidatos vão conhecer os 3 C’s do Mundo MGB que são: Cultura, Competência e Carreira.

Os benefícios para os jovens serão: salário compatível com o mercado, refeitório no local, assistência médica, vale transporte ou estacionamento, desconto nas compras efetuadas nos Supermercados Mambo e Giga Atacado.

Para finalizar a experiência, os trainees terão que apresentar um projeto de melhoria na organização, onde reunirá toda a vivência e prática obtida, planejando, executando e apresentando para o Comitê Executivo. O projeto será analisado e deverá mostrar melhor performance dos resultados em comparação aos atuais.

Atualmente, o Grupo MGB possui 18 lojas, sendo 7 Supermercados Mambo, 8 Giga Atacado, 3 Petit Mambo e e-commerce para o varejo com o Mambo Delivery e para Atacado no GigaAtacado.com. No total são mais de 2.800 funcionários que fazem parte da companhia.

Confira todas as etapas do processo seletivo e o link da inscrição: www.gmgb.com.br/trainee

Inscrição no programa e testes online até 11/05

Prova presencial

Dinâmica em grupo

Entrevista com RH

Banca com tutores/diretores

Entrevista com diretoria

Divulgação dos aprovados

Sobre o Grupo MGB:

Fundado em 1982 com a inauguração da primeira unidade Supermercados Mambo, o Grupo MGB – controlador das bandeiras Giga Atacado, Supermercados Mambo, Petit Mambo e Mambo Delivery, atua em São Paulo através de uma estrutura ampla, completa e moderna. Atualmente, o Grupo opera com 17 lojas, sendo 7 Supermercados Mambo, 7 Giga Atacado, 3 Petit Mambo e mais de 2.800 funcionários que buscam superar a expectativa de 800 mil consumidores atendidos por mês nas redes de atacado, varejo e atacarejo, proporcionando sempre uma excelente experiência de compra que alia qualidade em seus produtos, atendimento diferenciado e preço justo.

