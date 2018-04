Inauguração oficial da FGV em Boa Vista (RR) com palestra sobre

Nesta quinta-feira (19) o Centro FGV inaugura seu mais novo polo na Região Norte, em Boa Vista (RR). A instituição de ensino superior já está presente em Rondônia (Porto Velho e Ji-Paraná) e no Amazonas (Manaus).

Para marcar a chegada e comemorar como o Centro FGV sabe fazer, formando os melhores profissionais em todo o Brasil, será realizada a palestra “Desenvolvimento Regional e Formação do Diferencial Competitivo Profissional” com a professora Jacqueline Rezende, uma das mais bem avaliadas da Fundação.

A inauguração será no auditório Macunaíma do Sebrae RR (Rua Aquilino Mota Duarte, 1771 – São Francisco) e conta com importantes parceiros locais, como o Conselho Regional de Administração (CRA/RR), Associação Nipobrasileira de Roraima (ANIR), Sebrae RR e Folha de Boa Vista.

O evento é destinado a profissionais que buscam elevar o patamar de suas carreiras através do currículo FGV e empresários que enxergam na Fundação boas oportunidades de negócios e desenvolvimento dos seus colaboradores.

As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone (95) 99802-2261 ou pelo e-mail boavista@centrofgv.com.br

Em anexo, segue release e convite. Estamos à disposição.