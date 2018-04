Conecta Chapada começa nesta sexta-feira​(20)​

Targino Gondim, Zeca Baleiro, Mariene de Castro, Armandinho Macêdo, Estaka Eletrica e Adão Negro são os grandes shows com mais atrações noConecta Chapada que começa nesta sexta-feira (20) e termina no sábado (21), em Andaraí. O evento, que vai unir natureza e arte, promete agradar a todasas tribos.

Balneário do Rio Paraguaçu, nestes dois dias (sexta e sábado), a cidade será palco de eventos esportivos como vôlei de praia e esportes aquáticos. Na programação, também haverá espaço para oficinas de dança, teatro e apresentações culturais como reisado, marujada e terno de Reis, além do reforço à conscientização ambiental com palestras voltadas para o tema.

O dia da Chapada Diamantina foi instituído no calendário Oficial de Eventos do Estado da Bahia pela Lei Estadual nº 13739/2017. “O Conecta Chapada pretende fazer com que através das artes e do esporte as pessoas se conscientizem e se preocupem com a preservação dos mananciais hídricos nesta importante região. Queremos que as pessoas saiam de lá mais conscientes do seu papel e sua responsabilidade com a natureza em qualquer lugar do mundo”, disse o curador musical e idealizador do projeto, Targino Gondim.

O Conecta Chapada tem o patrocínio do Governo do Estado Bahia e da prefeitura Municipal de Andaraí, conta com apoio institucional da Policia Militar, Icmbio, Consórcio Chapada Forte, Cadc/Uefs, Parque Nacional da Chapada Diamantina, Promotoria Regional Ambiental do Alto Paraguaçu e do Ministério Público do Estado da Bahia.

Andaraí – Localizada na região central do Parque Nacional da Chapada Diamantina, a cidade encanta com seus prédios do século XIX. Do local, é possível conhecer diversos atrativos naturais da região, como o Poço Encantado, o pantanal Marimbus e a Gruta da Paixão. As piscinas do Rio Coisa Boa, a Cachoeira do Ramalho, a Lapa do Bode, as cachoeiras do Rio Garapa, os poços da Donana e da Paraíba são alguns dos pontos turísticos locais, ao lado das famosas praias do Paraguaçu. O principal rio que banha o município é o Paraguaçu, um dos raros cursos d’água permanentes do Nordeste, que responde por 60% do abastecimento da capital baiana.

Targino Gondim – Targino Alves Gondim nasceu em Salgueiro (PE), a 100 km de Exu, a terra do Rei do Baião. Criado em Juazeiro da Bahia desde os dois anos de idade, ainda pequeno assistia de perto o “veio” Lua agarrado ao fole, cantarolar as poesias do nordeste e aos 12 anos já carregava o peso da sanfona. Hoje com 32 CDs gravados e dois DVDs, Targino é considerado herdeiro de Luiz Gonzaga, mas com inspirações na musica universal.

A música já o fez conhecer o mundo, passando por Portugal, Franca, Holanda, Angola, Cabo Verde e Inglaterra. O artista é idealizador do Festival da Sanfona, em Juazeiro, Festival de Forro da Chapada, em Mucugê, do Quinteto Sanfônico e da Orquestra Sanfônica de São Francisco. Targino é dono de diversas canções de sucesso e premiado com um Grammy com a canção “Esperando na Janela”, um Troféu Caymmi com o CD “Toca pra Nós Dois” e o Premio da Música Brasileira, como melhor cantor, com o CD “Canções de Luiz Vol. 1”.

SERVIÇO

Evento: Conecta Chapada

Data: 20 e 21​/4​ (Sexta e sábado)

Local: Andaraí, BA

Aberto ao publico

Atrações:

Sexta-feira: Targino Gondim, Zeca Baleiro, Os Diamantina, Banda Sincorana e Swing Samba.

Sábado: Mariene de Castro, Armandinho Macêdo, Estaka Elétrica, Adão Negro Quinteto Sanfônico do Brasil e Jorge Rustom e Banda.

Mais informações à imprensa:

OBS: ENVIAR RESPOSTA SOMENTE PARA O EMAIL imprensa@laboratoriodanoticia.com.br