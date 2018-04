Convention Bureau de Balneário Camboriú empossa nova diretoria – gestão 2018/2020

A noite desta última terça-feira, 17, foi marcada pela posse festiva da nova diretoria do Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau, gestão 2018/2020. O evento, que aconteceu no Hotel Sibara Flat & Convenções, contou com a presença de autoridades locais e estaduais, além do trade turístico da região. Ana Maria Alves dos Santos, que comanda a Vip Mar Turismo e Receptivo, assume a presidência da entidade ao lado da vice-presidente, Margot Rosenbrock Libório, do Hotel Bella Camboriú. Na ocasião, também assumiram novos diretores, membros do conselho fiscal e diretivo da entidade.

Em seu​ discurso de posse, Ana Maria Alves dos Santos afirmou que serão dois anos de trabalhos intensos, focados na continuidade dos projetos existentes e na realização de novas ações para tornar Balneário Camboriú cada vez mais uma opção de destino turístico o ano inteiro, apoiando o novo posicionamento da marca BC em nível nacional e internacional. “Estou ciente da grande responsabilidade que me cabe, mas sei que posso contar com a experiência e dedicação dos nossos diretores e membros do conselho. Juntos aceitamos esse desafio de doar parte do nosso tempo e retribuir a Balneário Camboriú o muito que ela já nos deu”, destacou a empresária.

Na ocasião, o empresário João Francisco Galvão Barão, aproveitou a oportunidade para agradecer todo o apoio que recebeu durante sua gestão. “Ter sido presidente desta importante entidade foi muito mais que uma honra, foi uma efetiva realização profissional e pessoal. Tenho a certeza de que a Ana Maria fará uma excelente gestão”, reforçou o ex-presidente, que ao término do discurso recebeu uma homenagem da equipe executiva do BCCVB pela dedicação e empenho a frente da entidade.

O prefeito de Balneário Camboriú, Fabricio Oliveira, também esteve presente no evento e ressaltou a importância da entidade, afirmando que é uma das mais representativas do estado e também do país. Ele também ressaltou algumas obras de infraestrutura e melhorias ligadas ao turismo local, como a construção do Mercado Público da Barra, que deve ser anunciada nos próximos dias. “O poder público deve trabalhar de mãos dadas com a entidade para fortalecer ainda mais o turismo da cidade. É por isso que nós estamos a cada dia procurando novos investimentos para Balneário Camboriú, para tornarmos a nossa cidade internacionalizada”, finaliza.

Confira a nova diretoria – Gestão 2018/2020:

Diretoria

Presidente – Ana Maria Alves dos Santos – Vip Mar Turismo e Receptivo

Vice-Presidente – Margot Rosenbrock Liborio – Hotel Bella Camboriú

Vice-Presidente Secretário – João Francisco Galvão Barão – Guacamole Cocina Mexicana

Vice-Presidente de Gestão de Finanças – Roberto Carlos Castilho – Real Contábil

Vice-Presidente de Captação de Eventos – José Amilton de Oliveira Sobrinho – Hotel D’Sintra

Vice-Presidente de Promoção do Destino – Claudio Cesar Dias – CGTUR Turismo

Vice-Presidente de Relacionamento com a Hotelaria – Mario Luiz Pretto – Hotel Marimar The Place

Vice-Presidente de Relacionamento com a Gastronomia – Roberto Kist – Pizza Bis

Vice-Presidente de Relacionamento com o Setor de Eventos – Eduardo Francisco Philipps – Maria’s Camboriú

Conselho Fiscal

Cesio Luis Wouters – Palmas Executivo Hotel

Edison Angelo Sanfelice – San Felice Hotel

Heloisa Helena Coelho – Pousada Villa Atlântica

Suplentes do Conselho Fiscal

Ane Caroline da Silva – Promobella

Dirce Maria Moser Fistarol – Hotel Geranium

Marco Rodrigo Haendchen Vieira – Hotel Vieiras

Conselho Diretivo

Augusto Munchen –Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú;

Eli​zângela Cardoso –Balneário Shopping,

Eliane Colla – Câmara dos Dirigentes Lojistas

Osny Maciel Junior –Hotel Sibara Flat & Convenções

Juliana Campeoto – Infinity Blue Resort & Spa

Osmar De Souza Nunes – Marambaia Veículos

Isaac Pires –Mer​cure Camboriú Internacional

Marcelo Bohrer –Music Park

Rogério Luiz De Siqueira – Parque Beto Carrero World

Sonia Lopes Pereira –Parque Unipraias

Aline Righi – Porto Belo Outlet

Jessica Maria Busarello – Sicoob Maxicrédito

Hélio Dagnoni – Sindicato do Comércio Varejista de Balneário Camboriú

Alessandro Fondini – Sindicato Dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares

Silvia Regina Cabral – Universidade Do Vale Do Itajaí

