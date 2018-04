Cientistas revelam ‘bomba-relógio tectônica’ no oeste dos EUA

Há muitas hipóteses de a fratura tectônica Hayward, no litoral ocidental dos EUA, se tornar o epicentro de um terremoto nas próximas décadas, comunica o diário Los Angeles Times com referência ao Serviço Geológico do país (USGS).

Conforme os cientistas, a fratura de 83 quilômetros passa pela região da baía de São Francisco, onde moram mais de dois milhões de pessoas. Em caso de um terremoto de magnitude 7,0, nas previsões dos especialistas, vão morrer centenas de pessoas. Além disso, na sequência do dano causado aos gasodutos, acontecerão incêndios que podem destruir 150 mil casas, privando de abrigo quase meio milhão de habitantes.

Representação do impacto de terremoto de magnitude 7.0 na Falha de Hayward

O cenário do terremoto HayWired, avançado pelo USGS, prevê impactos de um terremoto de magnitude 7,0 na Fratura de Hayward.

Um colaborador do USGS, David Schwartz, nota que os terremotos acontecem em Hayward em média a cada 150-160 anos, tendo os últimos abalos de magnitude 6,0 sido registrados na fratura em 1868.

“Chamamos essa fratura de bomba-relógio tectônica. Vai explodir em breve”, declarou o cientista.