NOTA SOBRE PLANOS ECONÔMICOS

A Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central do Brasil (BCB), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo) e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) informam que a plataforma digital para adesão ao acordo dos Planos Econômicos será lançada na segunda quinzena de maio.

Já no começo do mês, haverá realização de testes para garantir o bom funcionamento do sistema e sua homologação.