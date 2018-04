Carolina Dieckmann volta às campanhas de Moda com a Ateen

Depois de oito anos afastada das campanhas da Ateen, Carolina Dieckmann volta para o Verão 2019 da marca de Maria Rita Magalhães Pinto. Desde 2010, Carol não brincava de modelar para a grife carioca: “Mas nunca me desliguei da Ateen. Uso as roupas o tempo todo. Me sinto a embaixadora oficial desde sempre”. No último fim de semana, a atriz arrumou um tempo da nova rotina em Miami para posar para os cliques. Em papo descontraído, Carol conta que seu guarda-roupa se transforma de acordo com as fases de sua vida. “Acho que a moda serve para inspirar, estimular a mexer no armário… Mas temos sempre que respeitar o nosso gosto, o nosso corpo e o que realmente sentimos vontade de usar”, afirma a atriz. Para ela, uma das partes mais bacanas de estrelar uma campanha é estar em contato com as peças antes que estejam disponíveis. Perguntada sobre a vida nos Estados Unidos, Carol revela o lado negativo e o positivo de sua decisão: “Não fui morar fora por estar infeliz. Fui porque o meu marido foi transferido e eu quis morar com ele. O ônus é deixar de conviver com as pessoas que eu amo. O bônus é que eu fiz uma opção de investimento na minha família. E tem dado muito certo”. A coleção chega em julho nas lojas e no e-commerce. Confiram as fotos do making of abaixo.