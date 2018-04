Clínica da Família é alternativa para superlotação de pronto atendimento infantil

Todo ano, nessa época acontece um aumento significativo de doenças respiratórias que afetam principalmente as crianças.

Com a chegada do outono e do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias e, consequentemente, sobrecarregam as unidades de atendimento, como o Hospital Cassems de Campo Grande. Diante dessa situação, a Caixa dos Servidores alerta seus beneficiários para a necessidade de, antes de se deslocarem até a unidade hospitalar, procurarem alternativas de atendimento para os casos que não são de urgência e emergência, como a Clínica da Família (CFAM), estrutura apta a atender essa demanda, com pediatras, clínicos gerais, coleta de exames e sala de inalação.

A CFAM conta com uma equipe médica composta por oito pediatras, três neuropediatras, um alergologista/pediatra, um infectologista/pediatra, 11 clínicos gerais e três geriatras, além de uma equipe multidisciplinar com fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e assistente social. A sala de inalação funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A coleta de exames laboratoriais acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h.

Clínica da Família

A Cassems inaugurou a Clínica da Família (CFAM) em outubro de 2017, uma estrutura moderna, com espaços projetados para acolher com conforto e segurança seus beneficiários. A CFAM foi implantada para cuidar da família de forma integral, desde a primeira infância até à melhor idade.

A Clínica da Família está instalada em um prédio de três andares, com ambientes planejados para que o beneficiário seja atendido com conforto e qualidade. A CFAM possui sete consultórios pediátricos, sete consultórios para adulto, brinquedoteca, sala de inalação e sala de coleta de exames laboratoriais.