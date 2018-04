IMPROVÁVEL chega a Goiânia em maio

Cia Barbixas volta à capital com espetáculo de improviso em 4 apresentações no Teatro Madre Esperança Garrido.

Criado, produzido e encenado pela Cia. Barbixas de Humor, o espetáculo “Improvável – Um espetáculo provavelmente bom” é um projeto de humor baseado em improvisações no qual a plateia tem fundamental importância para criação das cenas. Nele, um Mestre de Cerimônias aquece a todos com uma pequena introdução antes do espetáculo interagindo com o público e explicando como eles poderão influenciar nas cenas. Na hora das improvisações ele seleciona as sugestões da plateia e explica os mecanismos e as regras dos jogos de improvisação. A cada apresentação serão chamados dois atores convidados para completar o elenco. E como tudo é baseado no improviso, o público sempre verá uma peça diferente e interativa.

“Improvável” começou com apresentações mensais em 2008. Desde fevereiro de 2009 acontece toda a semana em São Paulo e viaja pelo Brasil nos finais de semana fazendo sessões extras sempre lotadas.

Algumas das apresentações são gravadas para alimentar a websérie do Improvável. Atualmente possui os vídeos mais vistos do Brasil com uma média de mais de quatro milhões de acessos por mês. Isso significa mais de 200 mil acessos por dia, ou seja, a cada segundo duas pessoas começam a assistir algum vídeo do espetáculo. Em 2010 entrou para a lista das 100 webséries mais vistas do mundo.

A Cia. Barbixas de Humor é formada por Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna. Formada em 2004, o grupo começou fazendo espetáculos beneficentes no Teatro Jardim São Paulo (Zona Norte de São Paulo) que eram compostos por uma mescla de esquetes escritos por eles e esquetes famosos (Monty Python, Rowan Atckinson, Micheal Courtemanche, entre outros).

Dos diversos espetáculos criados, destacam-se “Em Breves” (2006) formado por esquetes escritos totalmente pela cia e “Improvável” (2007) espetáculo de improviso que é hoje o carro chefe do trio.

Recentemente, a Cia Barbixas de Humor participou de um programa humorístico na Rede Globo de Televisão, aos domingos, acompanhada de grande elenco.

Serviço:

IMPROVÁVEL – Um espetáculo provavelmente bom. Com Cia Barbixas de Humor

Dias: 26 e 27 de MAIO de 2018

Horário: sábado às 19h e 21h e domingo às 18h e 20h

Local: Teatro Madre Esperança Garrido – Colégio Santo Agostinho – Goiânia

Endereço: Av. Contorno, 241 – St. Central, Goiânia – GO

Total de 787 ingressos colocados para venda***:

Inteira: R$ 80,00

Meia: R$ 40,00

QUEM PAGA MEIA (art. 1º da Lei nº 12.933, de 2013)*

– Estudantes e professores da rede pública ou particular, maiores de 60 anos, vigilantes e portadores de necessidades especiais;

Acessibilidade: Sim

Classificação indicativa: 14 anos

Mais Informações: (61) 4101-1121 ou (61) 4101-1230

Produção local: Grupo Mais Brasil Entretenimento