Empresa brasileira aposta em esmaltes com efeito gel e aumenta o portfólio da linha

Bella Brazil traz ao mercado esmaltes com diferentes tons de branco e com maior durabilidade e qualidade

Com uma grande diversidade de cores e novidades sendo lançadas a todo instante, o esmalte é um importante item diário. Unhas bem feitas e coloridas são sinônimos de autoestima.

Cada mulher tem paixão por determinados tipos de esmaltes, temos aquelas que preferem as cores escuras e as que não abrem mão do esmalte clarinho. Mas, apenas optar por uma cor não garante unhas perfeitas, principalmente quando citamos o branco.

Para pintar as unhas com esmalte branco é preciso ter habilidade para não manchar, não fazer bolha e não ficar marcado. Nos esmaltes comuns, usar a cor branca sem base, é certeza de um resultado sem brilho que não atende as expectativas. A Bella Brazil, que traz ao mercado esmaltes de alto padrão, alinhados com tendências internacionais, passa a atender as mulheres que preferem as cores claras e que buscam unhas perfeitas. A marca apresenta dois novos tons de branco para compor a linha Efeito Gel, que são esmaltes com excelente textura, efeito brilhante e volumoso na primeira aplicação.

A novidade chega com as cores (Branco Névoa e Branco Total), que possui agentes plastificantes, com resina fixadora natural garantindo a flexibilidade da textura que sela a unha. Além de possuir filtros UV, protegendo a unha para não descolorir.

O esmalte pode ser encontrado nas principais perfumarias do país e é tem o preço sugerido de R$ 9,90.

Sobre a Bella Brazil

Uma empresa brasileira que produz esmaltes com alto padrão de qualidade e busca a solução prática para o dia a dia, com cores duradoura e efeitos brilhantes que protegem as unhas. Para mais informações, acesse: www.bellabrazil.com.br

