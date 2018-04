Após reviver dupla de ataque com Romário em jogo beneficente, Savio será o convidado de honra de evento da Embaixada Fla-Lages

Sendo proprietário de três empresas (Savio Soccer, Bortolini Patrimonial e Bortolini Finanças), o ex-jogador Savio Bortolini tem uma rotina bastante agitada. Mesmo assim, o hoje empresário, sempre que pôde, procura conciliar sua agenda para participar de eventos que envolvem uma das suas grandes paixões, o futebol.

No último sábado, por exemplo, Savio foi um dos convidados para atuar no 3º Futebol Solidário, em desafio dos times: Amigos do Alex Dias x Amigos do Romário. A partida foi realizada no estádio Annibal Batista de Toledo, no município de Aparecida, em Goiás. Savio pôde com Romário reviver uma dupla de ataque que marcou época no Flamengo. Ambos atuaram juntos em 110 jogos pelo rubro-negro e a dupla somou um total de 139 gols, numa espetacular média de 1,26 gols por compromisso. “Quem me conhece bem, sabe que não costumo jogar futebol depois que me aposentei. Mas, quando são causas nobres, como foi esse caso do partida em Goiás procuro aceitar o convite. É sempre importante ajudar entidade filantrópicas. Também foi bacana voltar a atuar ao lado do Romário, um gênio da grande área e com quem tenho um bom relacionamento até os dias de hoje”, enalteceu Savio, que é o embaixador da AMAES (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo).

Após a estadia em Goiás, Savio retornou para Florianópolis, onde fixou residência após pendurar as chuteiras. No próximo sábado, também em solo catarinense, o Anjo Loiro da Gávea participará de mais um evento. Ele será o convidado de honra para comemorar os 19 anos da Embaixada Fla-Lages. Será um almoço festivo no Clube de Caça e Tiro, na cidade de Lages. Na oportunidade, Savio poderá interagir com fanáticos torcedores do Mengão. “Essas iniciativas são sempre muito bacana. É importante valorizar a paixão do torcedor pelo seu clube de coração e fico feliz de ter essa oportunidade de contar um pouco da minha trajetória”, concluiu Savio.

