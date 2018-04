Prefeitura define cronograma das comemorações dos 103 anos de Três Lagoas

Festividade terá a união de instituições e Rede Municipal de Educação

As comemorações do aniversário de Três Lagoas acontecerão em dois dias de festa, buscando unir a população e levar uma mensagem social ao público presente nas ações que terão início do dia 14 de junho e serão finalizadas no dia 15, com a possibilidade de um show de nível nacional. O evento terá como tema “Solidariedade e Cidadania ao Alcance das Mãos”.

Na quinta-feira (14), às 19h, acontecerá o Festival de Bandas, com diversas bandas marciais e musicais de toda a região, que prestigiarão Três Lagoas, não só na abertura do evento, como também, a partir das 5h da manhã do dia 15, a realização da “Alvorada” em diversos bairros da cidade, com o intuito de, com a música, convidar a população para o hasteamento de bandeiras, que será às 8h, na Lagoa Maior.

Após o hasteamento das bandeiras, terá início à programação solidária, com diversas barracas com ações, como: corte de cabelo, emissão de carteira de identidade, aferição de pressão arterial, consulta jurídica, atividades lúdicas e outras ações.

Às 16h acontecerá o Desfile Cívico, que tem como novidade a união das escolas e CEI’s às instituições e entidades civis, para que os alunos possam vivenciar cenários diferentes e enxergar, na prática, a proposta do tema para o evento. Para o encerramento está previsto um show de nível nacional, que poderá acontecer também na Lagoa Maior.