Três Lagoas-MS: Diretoria de trânsito inicia preparativos para a campanha “Maio Amarelo”

Campanha de 2018 traz o tema #NósSomosOTrânsito

O mês de maio é sempre marcado por campanhas que buscam chamar a atenção da sociedade para índices de mortos e feridos em acidentes de trânsito. Com isso, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Trânsito realizará diversas atividades alusivas à campanha denominada “Maio Amarelo”.

Além do tema nacional que utiliza a hastag “Nós Somos o trânsito”, a campanha do município trará outros dois temas para serem abordados, “Respeite a Vida no Trânsito” e “Há Vida Sobre Duas Rodas”.

A intenção é mobilizar e conscientizar toda a população sobre a segurança no trânsito, com ações junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Militar (PM), empresas privadas, Associação Comercial e Industrial (ACITL), Detran e Sest Senat, que participaram de uma reunião hoje (19) para decisões para a campanha.

Entre as ações estarão as Blitz Educativas com a Patrulha Mirim que estão previstas para acontecer em quatro momentos, palestras ministradas em escolas, empresas, CRAS, igrejas e para motoristas da Prefeitura.

No dia 1 de maio, a campanha terá início com o Passeio Ciclístico, que também será alusivo ao Dia do Trabalhador. Para finalizar a campanha, no dia 30 de maio será realizada a carreata que unirá todos os parceiros da campanha para impactar a população sobre a necessidade de um trânsito seguro.

Galeria de Imagens: Divulgação