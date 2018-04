Com aumento da violência, condomínios de SP investem em segurança

A sensação de maior segurança é o que motiva boa parte da população a morar em condomínios. Uma pesquisa recente do Ibope mostra que a preocupação das pessoas com a violência e a falta de segurança no Brasil dobrou no último ano. No fim de 2016, 19% dos brasileiros mencionaram esse tema entre os mais relevantes. O item foi o quarto entre os temas que mais preocupam a população depois do desemprego, da corrupção e saúde. Já no fim de 2017, a insegurança continuou em quarto lugar, mas as citações saltaram para 38%. Sérgio Ehrlich, diretor de operações da Gocil Segurança e Serviços, explica que para garantir um condomínio seguro é preciso montar um protocolo de segurança com as normas que devem ser seguidas por porteiros e moradores, de acordo com a estrutura de cada prédio. “Da mesma forma que a tecnologia avançou para garantir mais segurança aos moradores, grupos mal-intencionados também se especializaram em burlar esses sistemas. Por isso, é preciso investir na elaboração de um projeto de segurança específico para a realidade de cada condomínio. O mesmo deve estabelecer os sistemas de segurança necessários, integrando tecnologia preventiva com segurança patrimonial”. O treinamento das equipes e monitoramento dos serviços, com supervisão 24 horas por dia, também estão entre as atividades essenciais. “A importância do treinamento é instruir cada funcionário sobre os procedimentos de segurança do condomínio, como o controle total de acesso: ninguém entra sem a devida autorização, não é permitido dar informações de qualquer natureza sobre assuntos do condomínio ou de proprietários a terceiros, e é terminantemente proibido comentar se este ou aquele condômino está ausente, ou em viagem”, ressalta. Atenção redobrada de funcionários e condôminos é essencial para evitar a ação dos bandidos A tecnologia ajuda na segurança, como é o caso das câmeras, alarmes e grades, porém, uma das melhores maneiras para evitar essas surpresas desagradáveis é a atenção dos moradores e funcionários do prédio. O especialista alerta que a orientação aos condôminos é tão fundamental quanto o treinamento da equipe de segurança, portaria e limpeza, uma vez que o desrespeito às regras pode pôr em xeque todo um sistema preventivo e deixar o local vulnerável para a criminalidade. “Um exemplo clássico disso é quando o funcionário que vai colocar o lixo na rua e, por descuido, acaba deixando o portão aberto ou mesmo a falta de comunicação dos moradores à portaria quando há a contratação ou demissão de funcionários, como babás e faxineiras, ou até visita de amigos e parentes”, exemplifica. Diante disso, estabelecer regras de segurança e comunicar a todos sobre a importância de segui-las ajuda a evitar problemas futuros. “Se os moradores respeitarem as normas, ficará mais fácil contribuir para a proteção do prédio. É importante fixar essas regras, seja enviando por e-mail ou imprimindo e colocar em diversos locais, por exemplo, no elevador, onde todos têm acesso”, conclui Ehrlich. Sobre a Gocil A Gocil Segurança e Serviços é uma empresa especializada em soluções para Segurança Empresarial, Segurança Pessoal, Segurança Eletrônica e Serviços. De forma única no mercado, integra pessoas, processos e tecnologia de ponta. Fundada em 1985, conta com 20 mil funcionários e atua em cerca de 1000 clientes nos estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Fn | Trixe Com,.