INSTITUTO VEDACIT ABRE INSCRIÇÕES PARA PROJETOS CULTURAIS VIA PROAC

A prioridade é para iniciativas que aconteçam nas regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru e Piracicaba

O Instituto Vedacit oferece uma linha de incentivo para projetos culturais via ProAC ICMS, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O objetivo é selecionar iniciativas que tenham sinergia com a missão do Instituto, contribuindo com o desenvolvimento das cidades do futuro, estimulando a harmonia entre pessoas, moradias e espaços urbanos.

A chamada de projetos faz parte da política de patrocínio da Vedacit, criada em 2018 para garantir a transparência nos critérios estabelecidos e no processo seletivo perante a sociedade. A política prevê o uso de leis de incentivo estaduais e federais, que serão destinadas especialmente para áreas cultural, esportiva e projetos via fundos da infância e adolescência.

Para o Instituto é importante identificar projetos que tenham a capacidade de integrar uma rede cultural, ou seja, que possam ser flexíveis e complementares uns aos outros, interagindo entre si e ampliando o leque de atuação de todos para que a política promova maior impacto social nas localidades escolhidas. Para o patrocínio via ProAC foram selecionadas cinco mesorregiões no interior do Estado: Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru e Piracicaba (incluindo os municípios vizinhos).

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail institutovedacit@vedacit.com.br, porém é importante consultar a Política e baixar o Formulário para envio pelo site www.institutovedacit.org.br. Todos os projetos recebidos passam pela curadoria da equipe do Instituto, responsável pela seleção, que analisa critérios como área de atuação, região, orçamento solicitado e objetivos a serem alcançados. Os selecionados seguem com a recomendação dada pela curadoria para um comitê interno para avaliação final e validação. “Nos preocupamos em fazer uma seleção justa e transparente, garantindo a seleção dos que estiverem em sinergia com as linhas de atuação do Instituto”, afirma Luis Fernando Guggenberger, gerente de Sustentabilidade da Vedacit.

O Instituto Vedacit tem como tema central as Cidades do Futuro, incentivando soluções que permitam às pessoas se conectar com suas comunidades e transformá-las num lugar melhor para se viver. Suas linhas de atuação estão divididas em: Cidades Criativas – com projetos culturais proporcionando maior ocupação e interação com os espaços públicos, estimulando a reflexão e o protagonismo da população na solução dos problemas locais; Cidades Inteligentes – contribuindo na formação de jovens com alternativas de trabalho e empreendedorismo; e Cidades Sustentáveis – com investimentos em negócios sociais e projetos esportivos que promovam a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar.

Entre os primeiros projetos patrocinados via ProAC em 2017, ano de criação do Instituto Vedacit, estão:

Histórias em Jogo, realizado pelo Museu da Pessoa – jovens produzem e compartilham histórias dos moradores e de seus bairros. Conhecer mais sobre o local onde vivem amplia o vínculo com a comunidade, incentivando o cuidado dos espaços públicos, mobilizando cidadãos para proteger a cidade e construir juntos um futuro melhor.

Caravana Fotográfica, desenvolvido pela ONG ImageMagica – por meio de oficinas de fotografia os alunos da rede pública foram estimulados a refletir, desenvolver diferentes olhares, novas ideias e a produzir imagens que expõem de maneira construtiva o tema escolhido, discutindo assuntos relevantes como o empoderamento feminino e o papel da mulher na construção da cidade.

Perspective Hub, produzido pela Unibes Cultural – incentiva a cultura e promove iniciativas educacionais oferecendo cursos gratuitos de cinema de animação, desenvolvimento de videogame, trilha sonora de cinema e TV, técnicas de escrita literária, e fomentando a criação de startups por jovens empreendedores.

Sobre o Instituto Vedacit – www.institutovedacit.org.br

O Instituto Vedacit faz a conexão entre os negócios da Vedacit e os investimentos sociais. O intuito é contribuir para a construção de Cidades do Futuro, incentivando o empoderamento da sociedade, a melhoria na qualidade de vida da população e a integração entre pessoas, moradias e espaços urbanos.

Suas linhas de atuação estão divididas em: Cidades Criativas – com projetos culturais que proporcionem maior ocupação e interação com os espaços públicos, estimulando a reflexão e o protagonismo da população na solução dos problemas locais; Cidades Inteligentes – contribuindo na formação de jovens com alternativas de trabalho e empreendedorismo; e Cidades Sustentáveis – com investimentos em negócios sociais e projetos esportivos que promovam a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar.

Sobre a Vedacit – www.vedacit.com.br

Líder de mercado em produtos de alta tecnologia para a construção civil, a Vedacit apresenta soluções inovadoras e se aproxima das famílias brasileiras com lançamentos para serem utilizados no dia a dia, de forma prática e eficiente. A empresa, com 82 anos de atuação, eleva a impermeabilização a um patamar de maior modernidade estando mais perto das necessidades de seus consumidores.

São mais de 140 produtos em suas linhas de impermeabilizantes, materiais para a recuperação de estruturas e aditivos para concreto, desenvolvidos em laboratório próprio, com a mais alta tecnologia para oferecer soluções apropriadas a diferentes dimensões. Seus itens podem ser encontrados em mais de 30 mil pontos de venda.

Genuinamente nacional, a Vedacit possui três unidades fabris, duas em São Paulo – capital e nova unidade em Itatiba – e uma em Salvador, abastecendo todas as regiões do Brasil. Conta ainda com nove filiais distribuídas estrategicamente pelo país.

