PANTENE CONVIDA CONSUMIDORES A EXPERIMENTAREM GRATUITAMENTE O SUPERCONDICIONADOR 3MM

São Paulo, 20 de abril do ano 2018 – Pantene, a marca #1 em cuidados com cabelo no mundo, realiza promoção para os consumidores experimentarem de graça o supercondicionador 3MM da marca! Para participar, é necessário comprar o produto de uma das linhas participantes – Força e Reconstrução, Cachos Hidra-Vitaminados, Hidratação, Hidro-Cauterização, Liso-Extremo e Restauração – em qualquer loja e pedir o dinheiro de volta por meio do cadastro do CPF e da nota fiscal no site www.experimentepantene.com.br. A promoção, que vai até o dia 30 de abril, é restrita a um reembolso de até R$ 25,00 por CPF.

Sobre o Supercondicionador Diário 3MM Pantene: sua fórmula possui a maior concentração da tecnologia Pro-Vitaminas e repara danos extremos em apenas 3 minutos, além de proporcionar brilho e manter os cabelos fortes e sem frizz até o final do dia. Pantene 3 Minutos Milagrosos possui duas vezes mais ingredientes condicionantes do que os condicionadores regulares, deixando os cabelos ainda mais saudáveis.

Imagens: https://we.tl/4JOUyNcSKM

Sobre a P&G

A P&G atende quase 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo com suas marcas. A empresa conta com um dos portfólios mais fortes de marcas líderes, confiáveis e de alta qualidade, incluindo Always®, Ariel®, Aussie®, Downy®, Gillette®, Head&Shoulders®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® e Vick®. A comunidade da P&G opera em aproximadamente 70 países. Acesse www.br.pg.com para encontrar as notícias mais recentes e informações detalhadas sobre a P&G e suas marcas.