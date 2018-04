Stefanini participa de palestra sobre nova forma de pensar mobile no Fórum de Marketing Digital – Florianópolis

Victor Hugo Cardoso Alves abordará como um bom user experience e user interface design podem potencializar o produto ou o serviço das empresas Florianópolis, 20 de Abril do ano 2018 – A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia, participará no dia 26 de abril, às 15h30, do Fórum Marketing Digital, organizado pela DigiTalks, em Florianópolis. Na ocasião o Head de Digital Experiences da Stefanini, Victor Hugo Cardoso Alves, ministrará a palestra sobre “A nova forma de pensar o mobile: como um bom user experience e user interface design potencializam o seu produto ou serviço. Segundo Victor Hugo Alves, sua participação no evento tem como objetivo mostrar que o meio digital e o mundo físico não devem ser entendidos como entidades separadas. “Abordarei sobre como podemos mapear e desenhar experiências de forma centrada nos usuários para criar soluções que nos conectam com as pessoas ao nosso redor, criando serviços e soluções que garantam experiências inovadoras, sejam simples e intuitivos de usar e que não demandem muito do usuário sobrecarregado”, afirma o executivo. A DigiTalks traz temas que precisam ser debatidos diante da transformação digital, fenômeno que atinge não apenas o Brasil mas todo o globo. “Quem não der a devida importância a essa onda de mudanças ficará para trás ou quebrará”, afirma Gabriela Manzini, head de Conteúdo da Digitalks. “Importante entender o que muda na nova Era da Experiência, como a Tecnologia e o Marketing trabalham juntos para o sucesso dos negócios e por que é tão importante entender sobre soft skills em uma realidade digital. Além disso, abordamos temas como UX e CX, personalização de estratégias, data-science, mobile, inteligência artificial e realidade virtual. Preparados para um novo mindset?”, questiona, Gabriela Manzini. ANOTE EM SUA AGENDA:

DigiTalks — Fórum de Marketing Digital 2018

Data: 26 de abril

Horário: 9h às 18h

Local: CentroSul

Endereço: Avenida Governador Gustavo Richard, 850 – Centro, Florianópolis, Santa Catarina. CEP: 88010-290 Sobre a Stefanini:

A Stefanini (www.stefanini.com) é uma multinacional brasileira com 30 anos de atuação no mercado, que investe em um completo ecossistema de inovação para atender as principais verticais e auxiliar os clientes no processo de transformação digital. Com ofertas robustas e alinhadas às tendências de mercado como automação, cloud, Internet das Coisas (IoT) e User Experience (UX), a empresa vem sendo reconhecida com várias premiações na área de inovação. Atualmente, a multinacional brasileira conta com um amplo portfólio, que mescla soluções inovadoras de consultoria e marketing, mobilidade, campanhas personalizadas e inteligência artificial a soluções tradicionais como Service Desk, Field Service e outsourcing (BPO). Presente em 40 países, a Stefanini foi apontada, pelo terceiro ano consecutivo, como a quinta empresa transnacional mais internacionalizada, segundo Ranking da Fundação Dom Cabral de 2017.