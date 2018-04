COMUNICADO ABERT – CONVOCAÇÃO REDE NACIONAL – DIA 20.4.2018

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT vem informar que de acordo com o preceituado no artigo 12, Inciso I da Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, foi convocada pela Presidência da República, REDE NACIONAL OBRIGATÓRIA DE EMISSORAS DE TELEVISÃO E RÁDIO PARA TRANSMISSÃO DE PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MICHEL TEMER, HOJE, DIA 20.4.2018 (SEXTA-FEIRA), com duração de aproximadamente 05’00 (CINCO MINUTOS), no horário das 20h25 para a televisão e para o rádio, sempre horário de Brasília, estando a geração a cargo da Empresa Brasil de Comunicação – EBC.

Sem mais para o momento, restando à inteira disposição de V.Sªs. para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos.

FnSocial | CRISTIANO LOBATO FLORES