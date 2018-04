Dia do Planeta Terra invade o Clubinho do Ilha Plaza neste domingo

Atração infantil é gratuita

No próximo domingo, dia 22 de abril, o Ilha Plaza promoverá um Clubinho diferente, uma atração em homenagem ao Dia Internacional da Terra, celebrada com Teatro de Fantoches para animar a parte da tarde da criançada. A atração começa a partir das 16h, na entrada principal do shopping.

A peça conta a história de um falso turista que vai à floresta conhecer os bichos artistas, mas já pretendendo raptar a melhor atração e trazê-la para a cidade. Depois de conhecer o Sapo Cantor, ele chega ao festival onde conhece vários números: a apresentadora Sapa Sapopovick, o Rato Astronauta, o Coelho a Jato, as Lesminhas Amestradas, o Elefante Bombeiro (que solta água pela tromba), o Balé dos Peixes (que realizam sua coreografia em meio a bolhas de sabão), a Altíssima Girafa, a Lagarta Aeróbica (que vira borboleta), a Cobra Contorcionista, o Macaco e o Leão Repentistas e muitas outras atrações do planeta Terra. Mas ele próprio acaba preso em sua jaula, vítima do Jacaré Malandro que descobre sua trama.

O Clubinho é uma programação infantil gratuita, que acontece todos os domingos, das 16h às 17h, no piso L2, entrada principal do Ilha Plaza: Av. Maestro Paulo e Silva, 400 – Ilha do Governador. Mais informações pela página do Facebook: www.facebook.com/ilhaplazashopping

ou pelo telefone 2468-8100.

Serviço

Clubinho Ilha Plaza

Data e hora: 22 de abril, das 16h às 17h.

Local: piso L2 – entrada principal do Ilha Plaza

Evento gratuito e sujeito à lotação.

Fn | Máquina Cohn & Wolfe