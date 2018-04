Revista espanhola coloca a Road Brasil Ride entre as 10 melhores provas de estrada da América do Sul

Além da Road Brasil Ride, o top 10 de acordo com a publicação espanhola tem ainda como destaque na América do Sul as provas chilenas Gran Fondo Fin del Mundo e Giro del Lago, L’Etape Brasil by Le Tour de France, La Ruta Colombia-Gran Fondo Antioquía, Gran Fondo Buenos Aires, na Argentina, e as disputas do Gran Fondo de New York do Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai.

“Ser uma marca ‘Made in Brazil’ e estar entre organizações internacionais, como Tour de France ou o GFNY, fazendo parte desta lista de top 10, nos deixa muito orgulhosos. Nos dá a certeza de que, em três anos da Road Brasil Ride, conseguimos construir esta reputação, não apenas no ciclismo nacional, como também perante os amantes do nosso esporte no exterior”, comentou Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

As inscrições para a Road Brasil Ride podem ser feitas pelo site: http://www.brasilride.com.br/RoadBrasilRide. Em 2018, mais uma vez a prova será disputada por estradas asfaltadas, desafiando a Cuesta de Pardinho em um verdadeiro percurso no estilo Europeu, com 68,7 km e altimetria acumulada de 1.695 m. A largada e chegada, bem como a cerimônia de premiação, serão realizadas no Posto RodoServ Stop, no km 193 da Rodovia Castelo Branco.

Inscrições abertas para demais provas – A organização da Brasil Ride anuncia que as demais disputas do seu circuito em 2018, tanto de mountain bike quanto de corrida de montanha, já têm suas inscrições abertas, também no site www.brasilride.com.br. Estão na lista de eventos o Festival Brasil Ride, com o Warm-Up e a segunda etapa da Trail Run, as 24h Brasil Ride Series em Costa Rica (MS), o inédito Warm-Up Ilhabela, no litoral paulista, a ultramaratona Brasil Ride, no Sul da Bahia, a Maratona dos Descobrimentos, em Arraial d’Ajuda, e a Ultra Trail Run 70k, em Botucatu (SP).

Brasil Ride: Mais que uma prova, uma etapa em sua vida.



