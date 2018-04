ZEISS participa da FEIMEC e apresenta tecnologias para a indústria 4.0

Abril de 2018

Multinacional alemã demostra em seu estande um verdadeiro chão de fábrica, com máquina de medição 3D totalmente integrada a linha de produção através de robôs;

A ZEISS, referência internacional em tecnologia de precisão, alta resolução e metrologia (tecnologia de medição), participa da terceira edição da Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC), evento focado na indústria que ocorre entre os dias 24 e 28 de abril. A multinacional alemã apresenta soluções inovadoras para as áreas de Metrologia Industrial e Microscopia, que estão em sintonia com os mais modernos conceitos da indústria 4.0 e “Industrial Internet of Things”, IIOT.

Para demonstrar toda a tecnologia empregada em seus equipamentos de metrologia industrial, a ZEISS conta com um espaço em seu estande totalmente projetado para simular um verdadeiro chão de fábrica automatizado, em parceria com as empresas CRK e Kuka. No ambiente, um robô pinçará peças para análise na máquina de medição tridimensional ZEISS DuraMax, alimentada por um conjunto de esteiras. Monitores espalhados pelo local mostram os dados medidos em tempo real, proporcionando uma verdadeira experiência de precisão, de forma ágil e eficiente.

Os visitantes podem conferir também a alta tecnologia ZEISS para integração de máquinas com o software PiWeb, que organiza o fluxo de informações, melhora a qualidade dos itens e aumenta a produtividade. Com a solução, são emitidos relatórios em tempo real e em escala global. Para demonstrar, a ZEISS conta com os equipamentos O-Inspect, máquina de medição multisensor, sendo sensor óptico, tátil e laser; O-Select para medição óptica; e Comet LED, scanner 3D portátil.

Na área de microscopia, a ZEISS apresenta seu portfólio para análise de falhas, como o Smartzoom 5, que captura imagens 3D em tempo real, e o Axio Imager, para análise de partículas que garante resultados precisos do controle de qualidade e controle do processo. As análises metalográficas serão demonstradas com os equipamentos Primotech, para construção de uma rede sem fio que conecta e acessa vários microscópios; o Axio Vert, que examina amostras grandes e pesadas com uma ampla gama de métodos de contraste clássicos e avançados; e o Stemi 305, projetado para o trabalho diário de laboratório e inspeções industriais.

Confira mais detalhes sobre os equipamentos:

Metrologia Industrial:

DuraMax: Ideal para o chão de fábrica, pois além de vir equipada com o sensor de escaneamento VAST-XXT, que pode ser usado em medições de curvas em modo de scanning contínuo, trabalha em temperaturas entre 15 e 40 graus sem perder qualidade de medição.

PiWeb: Solução para a gestão de dados de qualidade. Organiza o fluxo de informações da indústria 4.0, dispõe de módulos estatísticos de alto nível e módulos para emissão de relatórios de medição. Com PiWeb você melhora a qualidade dos produtos com aumento da produtividade.

O-Inspect: Máquina de medição multi-sensor para medição e avaliação de todas as características da peça por meio óptico ou contato. Conta com o software Calypso, que facilita a identificação dos erros, e com a lente Discovery, que amplia o campo visual quatro vezes mais do que as lentes convencionais, gerando alto nível de precisão.

O-Select: Equipamento de medição óptica, adequado para a verificação com precisão dimensional de distâncias, raios ou ângulos. Pode ser utilizado em peças furadas, dobradas, moldadas por injeção ou cortadas a laser. Seu sistema automático de luz e foco impede que o usuário cometa algum errado durante o processo de medição.

Comet LED: Mesmo sendo um scanner portátil e compacto, sua inovadora tecnologia de iluminação LED torna a captação de dados 3D mais fácil, rápida e exata. É ideal para a medição de peças, pequenas e médias, feitas de plástico ou metal.

Microscopia:

Smartzoom 5: Microscópio digital com magnificação de até 1011X permitindo realizar capturas de imagens em 3 dimensões e medidas tridimensionais no próprio software, com o auxílio da uma das ferramentas de inspeção podemos criar rotinas de trabalho com realizar o controle de qualidade de forma automática.

Axio Imager: Microscópio com estativa reta e totalmente motorizado permite que o Axio Imager seja preparado desde um sistema básico para metalografia, analisador de partículas até um sistema confocal para caracterização de superfícies e medidas de rugosidade.

Primotech: Seguindo a tendência de inovação para as salas de aula a Zeiss apresenta um novo conceito a “digital class”, os microscópios são conectados à rede permitindo o compartilhamento das imagens com todos que estão conectados, com auxílio do MatScope podemos medir tamanho de grãos, separar as fases, contar inclusões, medir camada e realizar medidas lineares, área, ângulo entre outras medidas.

Axio Vert: Microscópio invertido para metalografia ou amostras translúcidas de fácil operação com campo claro, campo escuro, DIC e C-DIC iluminação transmitida e refletida, revolver de objetivas codificado que permite a sincronização das objetivas com as medidas realizadas via software.

Stemi 305: Estéreo microscópio compacto, leve e prático para sala de aula ou para o controle de qualidade com iluminação de LED integrada transmitida, anelar ou spot e magnificação de até 40X sem lente auxiliar pode ser integrada a uma câmera de captura de imagem para documentação de confecção de relatórios.

PROGRAMAÇÃO:

Data: 24 a 28 de abril de 2018

Horário: de 24 a 27 de abril das 10h às 19h | dia 28 de abril das 9h às 17h.

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rod. dos Imigrantes – Km 1,5

Sobre a ZEISS

O Grupo Carl Zeiss AG é hoje um líder mundial de tecnologias altamente inovadoras nas indústrias médica, óptica, mecânica de precisão e sistemas microscópicos de visualização eletrônica. Há mais de 170 anos a ZEISS contribui com o progresso tecnológico mundial ao promover a criação, medição, análise e processamento de dados nas mais diferentes áreas. A companhia está presente em mais de 40 países, com cerca de 40 unidades de produção, mais de 50 centros de assistência e distribuição e quatro centros de pesquisa e desenvolvimento. A multinacional foi fundada em 1846 na cidade de Jena e, atualmente, sua sede fica em Oberkochen, na Alemanha. A ZEISS está presente no Brasil há 90 anos.

