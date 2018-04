Etchegoyen e Cármen Lúcia discutem situação de venezuelanos em Roraima

Etchegoyen evitou responder perguntas após o encontro, confirmando apenas que foi “discutir demandas” de Cármen Lúcia sobre o assunto.

O encontro ocorre depois de a governadora de Roraima, Suely Campos, ter ingressado com uma ação no STF pedindo que a fronteira com a Venezuela seja fechada com urgência, pois, segundo ela, o estado não consegue mais absorver o fluxo migratório causado pela crise social e econômica no país vizinho.

Nesta semana, a relatora da ação, ministra Rosa Weber, deu 30 dias para a União se manifestar sobre o pedido, antes de tomar alguma decisão. Ao comentar o pedido da governadora, o presidente Michel Temer criticou a iniciativa, afirmando que “fechar porteira é incogitável”.