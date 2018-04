Nelore e Nelore Mocho representam maioria de animais em julgamento durante a 84ª Expozebu

Foto: Maria Gabryella

O Nelore é a estrela principal da maior exposição da pecuária zebuína do mundo, a Expozebu. Destaque entre as 12 raças zebuínas participantes, Nelore e Nelore Mocho terão cerca de 700 animais em julgamento no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). Esse total representa 40% do total de animais inscritos na exposição. A 84ª Expozebu será realizada entre os dias 28 de abril a 06 de maio de 2018, em Uberaba (MG), e será palco de uma importante etapa do Ranking Nacional Nelore, iniciativa da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

“A Expozebu é o melhor termômetro para avaliar o altíssimo nível da genética Nelore do Brasil, pois atrai criadores das principais regiões pecuárias do país. É sempre um momento muito aguardado pelos neloristas, pois é local ideal para discutir os temas mais importantes, incluindo o momento da pecuária e a expansão da raça que representa 80% do rebanho bovino brasileiro”, destaca o Dr. Nabih Amin El Aouar, presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil.

“A participação do Nelore, assim como de todas as raças zebuínas, é importantíssima para o sucesso da ExpoZebu. O objetivo da exposição é exatamente promover o Zebu e a nossa pecuária. É na ExpoZebu que o Nelore exibe todo o seu potencial genético”, comenta Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, presidente da ABCZ.

A raça é a expressão da pecuária brasileira. Perfeitamente adaptada às condições do país, a genética Nelore é essencial para a produção de carne de qualidade no país, tanto através de animais puros como em cruzamento com outras raças. “É nosso papel na ACNB mostrar para a sociedade brasileira que o Nelore é sinônimo de carne saudável e saborosa. E a genética selecionada é a base de uma carne de qualidade”, ressalta o Dr. Nabih Amin El Aouar.

Ranking Nacional Nelore e Nelore Mocho: A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), entre outras iniciativas, faz a promoção da raça Nelore e Nelore Mocho através das exposições oficializadas pela entidade. Em 2018, para os Rankings Nacionais Nelore e Nelore Mocho serão oficializadas 11 exposições do Nelore e 10 exposições do Nelore Mocho. Diversas outras exposições serão válidas para os Rankings Regionais da raça. Em todas elas, os animais são submetidos a avaliações criteriosas sempre objetivando ganhos de produtividade para a raça.

Os julgamentos do Nelore na 84ª Expozebu serão comandados jurados Gilmar Siqueira de Miranda (Nelore) e Guilherme Queiroz Fabri (Nelore Mocho). Eles serão auxiliados por Marina Jaques e Aline Cardoso.

