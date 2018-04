Dourados recebe os programas de prevenção ‘Odontologia para Bebês’ e ‘Cozinha Experimental’ na próxima terça-feira

O município de Dourados, distante 235 km da Capital, recebe, na próxima terça-feira (24), dois programas de prevenção realizados pela Cassems: “Odontologia para Bebês” e “Cozinha Experimental”. Criado há doze anos, o “Odontologia para Bebês” tem o objetivo de prevenir problemas e manter a saúde bucal das crianças, já a “Cozinha Experimental” busca despertar nas pessoas o interesse por uma alimentação saudável, gerando assim, mais qualidade de vida.

O programa “Odontologia para Bebês” acontece no Centro Odontológico, que fica na Rua Mato Grosso, 1470, e os interessados em participar devem ligar no telefone (67) 3033-8359. Já a “Cozinha Experimental”, que nesse curso oferece como tema Risotos, acontece duas vezes por mês, no Centro de Prevenção do município, que fica na Rua Onófre Pereira de Matos, 5534-5644, no Jardim Climax, para participar, os interessados devem ligar no (67) 3033-8350.

Odontologia para Bebês

O programa de prevenção “Odontologia para Bebês” foi criado em 2006, e o realizado em Dourados é uma extensão do existente em Campo Grande e funcionam no mesmo formato que o da Capital. O odontopediatra responsável pelo atendimento do programa no município, Fernando Lamers, explica que o foco é despertar a educação e a prevenção nos participantes.

“Inicialmente, o programa tem um caráter educativo que é feito de duas maneiras: coletivo, na palestra e individual, na conversa com os pais. Nós passamos as informações sobre os hábitos nocivos para a saúde bucal, durante todo o processo. A filosofia do programa é de intervenção mínima, ou seja, nós prevenimos para não haver problemas e, quando houver, nós tratamos para que não tenha mais”, explica Lamers.

Para a diretora de Assistência Odontológica da Cassems, Denise Sakae, a expansão do programa mostra que o método adotado, baseado na prevenção e na promoção da saúde bucal, é eficaz por apresentar resultados satisfatórios na criança e familiares, uma vez que, ao receberem informações corretas, ocorre a mudança de hábitos nocivos, bem como a prevenção de problemas bucais. “A intenção da Caixa dos Servidores é expandir o atendimento para o interior, até porque, o programa aqui da Capital atende vários beneficiários do interior do Estado”, afirma.

Para participar do programa, os pais devem se cadastrar para as palestras, onde eles terão informações sobre hábitos alimentares, higienização, traumas, entre outros. Após a palestra, será agendada a primeira consulta clínica do bebê, onde o atendimento individual é realizado e os pais são orientados de acordo com a faixa etária da criança.

Algumas crianças chegam para o primeiro atendimento já com atividade de cáries que são decorrentes, na maioria dos casos, de hábitos nocivos como o aleitamento ao seio tardio, mamadeiras açucaradas, associados à falta de higiene. Devido a este quadro, no programa também são realizados procedimentos restauradores e preventivos. Os retornos serão trimestrais, até a criança completar cinco anos de idade, quando deverá ser direcionada à Odontopediatria.

Cozinha Experimental

Criado em 2012, o programa de prevenção “Cozinha Experimental” agora também chega a Dourados com o mesmo objetivo do de Campo Grande: despertar o interesse por uma alimentação saudável, gerando assim, maior qualidade de vida. Para a nutricionista e coordenadora do Programa de Nutrição Preventiva da Cassems (Pronutri), Eliana Dias, a cada ano, o curso cumpre o seu objetivo, ou seja, cada vez mais pessoas se interessam por uma alimentação saudável.

“Mais uma vez, os cursos tiveram bastante participação dos nossos beneficiários. No ano passado, nós tivemos alguns temas novos juntamente com os tradicionais e, para esse ano, também teremos novidades, como curso para gestante e de grãos e leguminosas”, conta.

A coordenadora da “Cozinha Experimental”, Melissa de Andrade, destaca que o curso continua com o formato de sucesso: receitas nutritivas fáceis de serem preparadas. “Além de inspirar uma alimentação com mais qualidade, o objetivo da ‘Cozinha Experimental’ é trazer a praticidade dentro de uma alimentação saudável, ou seja, ensinar receitas saudáveis de maneira prática”, explica.

Melissa também salienta que “os cursos realizados em Dourados vão seguir os moldes e o objetivo dos que acontecem em Campo Grande: enriquecer nutricionalmente a dieta dos beneficiários Cassems”.

Confira o cronograma dos programas de prevenção “Odontologia para Bebês” e “Cozinha Experimental” de 2018, em Dourados:

Odontologia para Bebês

– 24/04: 14h

– 09/05: 8h30

– 22/05: 14h

– 06/06: 8h30

– 19/06: 14h

Cozinha Experimental

– 24/04: Risotos;

– 15/05: Cozinha low carb;

– 29/05: Caldos e Sopas;

– 05/06: Preparações com carne bovina;

– 26/06: Massas;

– 10/07: Cozinha kids Especial de Férias piquenique;

– 14/08: Preparações com frango;

– 28/08: Curso de grãos e Leguminosas;

– 11/09: Alimentação Pré e Pós treino;

– 25/09: Entradas saudáveis e Saladas;

– 16/10: Lanche escolar, cultivando bons hábitos;

– 30/10: Cozinha detox;

– 13/11: Cozinha vegetariana;

– 27/11: Alimentando quem está a espera: a gestação e suas escolhas alimentares;

– 04/12: Ceia de Natal e Ano Novo;