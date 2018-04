Aqui vai sua receita do dia!

Difficuldade : Fácil Rendimento : 4 porções Custo : Acessível Preparação : 20 min Cozimento : 15 min Espera : Nenhum 200 g de espinafres frescos

100 g de azedinha

6 ovos médios frescos

10 g de cebolinha cortada Ver o resto dos ingredientes >> Tabule libanês em 20 minutos 05 Abril 2018 Bolo de chocolate fácil 04 Abril 2018 Lave a azedinha e os espinafres, retire as pontas. Em uma panela larga, despeje a água (1,5 cm de altura). Acrescente os espinafres e a azedinha. Cubra e deixe ferver. Quando as folhas amolecerem, mexa e continue o cozimento por 2 min, para murchar. Passe a azedinha e os espinafres por uma peneira. Amasse os legumes com uma colher de madeira para retirar o excesso de água. (Você pode pegar os legumes com as mãos e secá-los da mesma maneira). Bata seis ovos vigorosamente, acrescente a cebolinha bem picada, o sal, a pimenta e as sementes de cominho. Esquente numa frigideira grande, misturando delicadamente com uma espátula de madeira. Adicione logo depois a azedinha e os espinafres, sem parar de misturar suavemente. Puxe os ovos dos lados para o centro. A parte de cima da omelete deve estar um pouco mal passada e a parte debaixo, dourada. Não mexa mais e deixe cozinhar por 30 segundos. Sirva após ter acertado o tempero, se necessário. Ver toda a receita >>