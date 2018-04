“A dramaturgia é machista”, opina Carolina Ferraz

Nesta sexta-feira (20), Mariana Godoy recebe em seu ‘Mariana Godoy Entrevista’ a atriz Carolina Ferraz. Em cartaz com a peça ‘Que Tal Nós Dois?’, que protagoniza ao lado de Otávio Martins, a bela revela sua preferência por atuar em comédias e opina sobre o gênero dramático. “A dramaturgia é machista. Ela trata as heroínas de maneira terrível, a mocinha fica sofrendo, o cara a engana, rouba o dinheiro do pai, transa com a secretária. É uma coisa boba”, afirma.

Com mais de 30 anos de carreira e paixão pela gastronomia, Carolina acaba de lançar seu segundo livro de receitas e se classifica como workaholic assumida. “Sou uma pessoa muito curiosa, dinâmica, adoro trabalhar e tenho outros recursos que também gosto de explorar. Essa coisa da cozinha, aconteceu por acaso. Sempre cozinhei para os amigos e eles brincavam que eu tinha que fazer um livro. Fiz o livro, virou best-seller e quiseram que eu fizesse o programa. Durante três anos o canal me procurou e eu não queria porque me sentia uma impostora, eu não era chef. Acabou que fizemos o programa e foi um sucesso”, explica ela.Aos 50 anos e com duas filhas, a bela se sente feliz com o atual momento da vida e fala sobre os benefícios da chegada da maturidade. “Sou muito melhor hoje. Claro que, fisicamente, não tenho corpo de uma menina de 20 [anos], mas não estou com essa ambição. Estou confortável. Sempre tem alguma coisa que a gente poderia melhorar, mas está tudo bem”, diz ela, que ainda complementa: “Quando você se enriquece como ser humano, para o ator, na medida em que ele amadurece e aproveita esse amadurecimento, ele também melhora na profissão dele”.

Sobre o cenário político brasileiro, Carolina espera que as denúncias e investigações de corrupção “não acabem em pizza” e opina: “Que a gente saiba aproveitar esse momento para realmente transformar as coisas, transformar esse Brasil finalmente num país com oportunidades iguais de fato para as pessoas”.

Ainda na atração, a dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo relembra o início da carreira e canta alguns de seus maiores sucessos, como a música ‘O Alvo’, feita em parceria com os amigos Henrique e Juliano.

