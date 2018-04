Brasília, sexta-feira, 20 de abril de 2018

Caro editor,

Confira ações e projetos do Brasil e do governo federal.

Acesse www.brasil.gov.br e saiba mais.

Campanha de vacinação dos povos indígenas

começa neste sábado (21)

Cerca de 115 mil indígenas que vivem aldeados vão começar a receber vacinas neste sábado (21). Todos os imunobiológicos previstos no Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas serão levados às áreas, em especial as de difícil acesso e baixa cobertura vacinal. A primeira comunidade a receber será a Aldeia Praia de Almofala, em Itarema (CE). Até o dia 20 de maio, serão atendidas 1.012 comunidades e 138 etnias indígenas, com trabalho que envolve mais de 2 mil profissionais. De acordo com a pasta, a vacinação dos indígenas tem logística diferente, já que é planejada para as necessidades dessa população e tem transporte diferenciado, feito por carro, barco, helicóptero ou avião.

LEIA MAIS

Inep divulga cronograma do Censo Escolas 2018

Diretores e gestores da rede de ensino devem enviar dados e informações para o Censo Escolar a partir do dia 30 de maio por meio do sistema Educacenso. O prazo para envio segue até 31 de julho. Os resultados do censo serão encaminhados para o Ministério da Educação no dia 14 de dezembro, para publicação no Diário Oficial da União (DOU). A divulgação dos resultados definitivos será em janeiro de 2019. O Censo Escolar é o mais importante levantamento da educação brasileira. Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional, de todas as escolas públicas e privadas do País.

LEIA MAIS

Governo Federal reconhece situação de emergência

em cidades de três estados

A situação de emergência em municípios do Amapá, Maranhão e Pará foi reconhecida nesta sexta-feira (20) pelo Ministério da Integração Nacional. A medida permitirá que as prefeituras possam ter acesso a ações do Governo Federal para socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas por desastres. O reconhecimento federal de emergência é decorrente de inundações em duas localidades: Trizidela do Vale, no Maranhão, e Tucuruí, no Pará. Também no estado paraense, o município de Rurópolis foi atingido por enxurradas. Já no Amapá, erosões de margens fluviais provocaram danos em Itaubal e Macapá. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União e têm vigência por 180 dias.

LEIA MAIS

MinC prorroga inscrições de cinco editais #AudiovisualGeraFuturo

As inscrições dos editais de Jogos Eletrônicos, Desenvolvimento de Projetos para a Infância e Desenvolvimento de Projetos – 200 anos da Independência do Brasil foram prorrogadas. Agora, os interessados têm até 30 de maio para se inscrever nos três editais e para os de Narrativas Audiovisuais para a Infância – Curta (Live Action) e Narrativas Audiovisuais para a Infância – Série (Live Action). As inscrições são feitas por meio do endereço eletrônico mapas.cultura.gov.br. Com temática livre, o edital de Jogos Eletrônicos vai selecionar dez jogos eletrônicos, voltados para adolescência e juventude. Foram reservados R$ 2.500.000,00 para os projetos.

Departamento de Relações com a Imprensa Regional

Secretaria de Imprensa

Secretaria Especial de Comunicação Social

Secretaria-Geral / Presidê

ncia da República

(61) 3411-1370

regional.imprensa@presidencia.gov.br

www.planalto.gov.br