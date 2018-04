Softline promove maratona de webcasts online na próxima semana

Temas como “Segurança da Informação”, “Transformação Digital” e “Gestão de Ativos de Software” serão ministrados por executivos da companhia russa

A Softline Brasil, uma das líderes mundiais na oferta de soluções de tecnologia, promove nos dias 24, 25 e 26 de abril, via Skype for Business, palestras online gratuitas. No primeiro dia, ministrado por Leandro Silveira – Presales Specialist Softline –, o tema será proteção de dados e como o AvePoint Cloud Backup para Office 365 (solução Microsoft) pode auxiliar as organizações na integridade e disponibilidade de restauração imediata, em caso de perda acidental de dados, interrupções e ataques de ransomware.

No segundo dia, o foco será em Internet das Coisas e contará com a participação de Vivian Erinchs, IoT BDM LATAM Softline, profissional premiada pela quarta vez consecutiva como “Most Valuable Professional”. A discussão será sobre a aceleração que a transformação digital promete e como os setores estão sendo reinventados. No terceiro e último dia, a Softline Brasil oferecerá palestra gratuita sobre a prática da Gestão de Ativos de Software (SAM – Software Asset Management), solução que tem sido implantada em centenas de empresas no mundo, em especial, devido ao surgimento de tantos aplicativos e a necessidade de identificar o que está em conformidade ou não, e assim evitar multas em futuras auditorias. Este webcast tem como parceiro a Snow Software, companhia que opera uma rede global de revendedores e provedores de serviços gerenciados. A Snow é um Gold Partner da Microsoft em Software Asset Management e um Gold Partner da Oracle.

As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever pelo e-mail: div.marketing.brazil@softline.com. Os inscritos receberão uma confirmação com o link de acesso para o curso.

Mais informações:

Sobre a Softline: Empresa Russa fundada em 1993 e uma das líderes mundiais na oferta de soluções de Tecnologia, consolidando conhecimento e experiência na prestação de serviços em mais de 30 países e em 81 cidades do mundo. A empresa está presente no Brasil desde 2014 e atua como especialista na oferta de licenciamento, Cloud Computing, Gestão de Ativos de software, Hardware, Segurança, Comunicação Unificada e Serviços especializados em TI.

Informações à Imprensa:

Ideias & Efeito Comunicação

(11) 3277-8252

Aline Elias – aline@ienoticia.com.br

Renata Noschesi – renata@ienoticia.com.br

www.ienoticia.com.br

Jade Drummond

Assessora de imprensa

jade@ienoticia.com.br

R. da Consolação, 2710, conj.43/44

São Paulo – SP – CEP: 01416-000

Fone: (11) 3065 8254 (direto)

(27) 9 8811 1310 (celular pessoal / whatsapp)

(11) 3277 8252