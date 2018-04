Casa&Cozinha: Dispenser Automático para Pasta de Dentes

As ofertas acima são válidas apenas por este e-mail na data de envio e estão sujeitas a alterações de preços, condições de pagamento, e disponibilidade de estoque sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas. O anunciante se reserva o direito de corrigir possíveis erros de digitação ou gráficos. Para informações e preços atualizados, visite o link do produto no site.

Valores em destaque à vista no boleto. Os produtos que possuem informação de preços de Loja poderão ser encontrados na loja física e/ou no site pelo mesmo valor, os demais possuem valores exclusivos para o site.

Sempre confira o preço e as condições diretamente no site da loja. Veja também as regras de entrega gratuita, parcelamento e política de vendas no site do lojista. As ofertas, condições de venda e preços dos varejistas podem ser alteradas ou interrompidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Preços e condições de pagamento podem variar de acordo com a disponibilidade dos produtos. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados

Este e-mail foi-lhe enviado de forma automática, por favor não responda para este endereço.