Presidenciável do PRB Flávio Rocha desembarca em Campo Grande-MS

Pré candidato à presidência da Republica pelo PRB, o empresário Flávio Rocha desembarca no aeroporto internacional de Campo Grande hoje (20.04) às 16 horas .

Logo após o desembarque, estará à disposição da imprensa para entrevista coletiva ainda no aeroporto.

Assim sendo, gostaríamos de contar com presença de equipe desse importante órgão de comunicação para um bate papo com o pré candidato, o que entendemos como importante para divulgar sua plataforma.

No aeroporto, Flávio Rocha será recebido por lideranças politicas, detentoras ou não de mandato, como é o caso do senador Pedro Chaves, vereadores de Campo Grande e de vários municípios do Estado e destacadas lideranças religiosas.

Flavio Rocha

O Pré-Candidato Flávio Rocha é presidente das Lojas Riachuelo, terceira maior rede de moda do país.

É integrante do conselho do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e vice-presidente de relações com investidores do Grupo Guararapes, empresa familiar que detém o controle da Midway Financeira, Confecções Guararapes Transportadora, Casa Verde e Shopping Midway Mall, maior shopping center do Rio Grande do Norte.

Na política, já exerceu dois mandatos de deputado federal e, agora, colocou seu nome à disposição para a eleição a presidente da República pelo PRB – Partido Republicano Brasileiro.

Serviço… agenda

Dia 20 (Sexta-feira)

16 h – Desembarque e entrevista coletiva do pre candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

17h30 – Reunião com lideranças políticas no Grand Park Hotel (Avenida Afonso Pena 5 282 – Chácara Cachoeira)

19h30 – Palestra com empresários no auditório do CREA –MS

Dia 21 (Sábado)

8h -Café com lideranças evangélicas na Igreja Sara Nossa Terra (Rua Eduardo Machado Metello)

11h – Celebração de Verão no Diamond Hall (Avenida Mato Grosso, 4 840 , próximo ao Centro de Convenções Albano Franco).

