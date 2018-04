Equipe da SEMEA e produtores rurais de Três Lagoas visitam feira de tecnologia e conhecimentos

Equipe técnica e produtores rurais conheceram novidades em equipamentos, maquinários e inovações para o agronegócio

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) e produtores rurais de Três Lagoas estiveram na cidade de Dourados – MS para participar da 3ª feira TECNOFAM – Tecnologias e Conhecimentos para a Agricultura Familiar, na quarta-feira (18).

Realizado anualmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o evento apresentou aos participantes novidades em equipamentos, maquinários e métodos inovadores para auxiliar e modernizar a produção rural e agricultura familiar.

Na oportunidade, o secretário Celso Yamaguti reuniu a equipe técnica da SEMEA e 11 produtores do Distrito de Arapuá, Assentamentos Pontal do Faia e Vinte de Março para participarem de todo o cronograma da feira.

Os visitantes participaram de oficinas sobre fruticultura, horticultura, produção de leite e tecnologias para o campo. A TECNOFAM esteve composta por stands de maquinário s e equipamentos, além de novos implementos para piscicultura, manejo sustentável de alimentos e produção de ração animal.

Nas áreas de campo, os produtores conheceram novas formas de cultivar hortaliças, grãos, legumes, plantas frutíferas, ornamentais, pastagens, além da criação de galinhas poedeiras EMBRAPA 51, uma espécie melhorada a partir do cruzamento de uma raça pura com a galinha caipira, visando aumento da produção de ovos.

Para o secretário, a feira foi muito proveitosa em vários sentidos. “Tivemos a oportunidade de conhecer inovações que estão além do que imaginávamos. O compromisso da SEMEA é apoiar os pequenos produtores da região e incentivá-los a novas práticas agrícolas, aprimorando seu trabalho e a sua produção”, comentou Celso. Ele ainda comentou que um tanque elevado de peixes com hidrogenação própria despertou o interesse em ser implantado experimentalmente pela secretaria.

Para o produtor e presidente do Centro Rural de Arapuá, Vanderlei Manoel Ferreira, toda a experiência adquirida com a visita será muito importante para o futuro. “Muitos métodos que nos foram apresentados facilitam muito o trabalho no campo. Já penso em implantar algumas novidades no meu sítio. Algumas coisas demandam dinheiro, mas o apoio da SEMEA fortalece nossas apostas na agricultura familiar”, conclui Vanderlei.

Galeria de Imagens: Divulgação