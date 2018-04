Vistoria na execução das obras de construção do Estande de Tiro da Polícia Militar

Secretário de Segurança Pública e o deputado Elizeu Dionizio vão verificar na segunda-feira (23-04) se as obras do estande de tiro da PM estão dentro do cronograma de construção

Para verificar “in loco” se a empresa contratada para executar as obras do estande de tiro da Polícia Militar, em Campo Grande, está dentro do cronograma, o Secretário Estadual de Segurança, Antonio Carlos Videira, o Comandante Geral da PM, Coronel Waldir Ribeiro Acosta; o Subsecretário de Segurança Pública, Esli Ricardo, e o deputado federal Elizeu Dionizio – que garantiu os R$ 1,4 milhão para a obra – vão até local da construção na próxima segunda-feira (23-04), às 8h.

O objetivo do grupo é constatar se não houve atrasos na execução em virtude das chuvas intensas que caíram na capital nos últimos dois meses. A conclusão da obra está prevista para dezembro deste ano. O Deputado Federal Elizeu Dionizio – que assegurou R$ 1,4 milhão para compra e instalação dos equipamentos e as obras necessárias – afirmou que “quanto mais rápido for concluído o trabalho, mais a população estará protegida, Isso porque o policial terá um local adequado para se capacitar e enfrentar situações de risco oferecendo maior segurança à população e com maior efetividade”.

Em janeiro deste ano, o Governo do Estado, por intermédio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), publicou no Diário Oficial do Estado a assinatura do contrato de construção do estande de tiros para Polícia Militar.

De acordo com a publicação, o estande tem custo de R$ 1,412 milhão e está sendo construído pela empresa Safety Wall Defesa e Segurança, especializada em sistema de blindagem de paredes com uso de tecnologia que garante desempenho balístico sem ricochete e liberação de fragmentos danoso que possam atingir os policiais em treinamento ou pessoas fora do estande de tiro.

Processo

O processo para viabilizar o recurso foi longo e dependeu do esforço do Deputado Elizeu Dionizio para sair do papel. O processo que garantiu os R$ 1,4 milhão para o estande de tiros teve início em agosto de 2016, quando a Polícia Militar entregou o ofício 1365/2016 ao deputado Elizeu Dionizio. Em outubro daquele ano, dia 6, o parlamentar conversou sobre o projeto elaborado pela corporação com o chefe à época da assessoria parlamentar do Comandante-Geral da Polícia Militar, Cleder Pereira da Silva.

Com esses argumentos, o deputado apresentou a emenda no Orçamento da União de 2017, tendo como gestor do recurso o Governo de Estado de Mato Grosso do Sul. Em setembro do ano passado, dia 25, Azambuja autorizou a construção. Em janeiro, foi assinado o contrato, logo em seguida as obras começaram.

Vistoria na execução das obras de construção do Estande de Tiro da Polícia Militar

Data: 23-04-18

Horário: 8h

Local: Av.: Duque de Caxias, 8423

Bosque Santa Mônica – Campo Grande – MS

Clodoaldo Silva – assessor de imprensa Deputado Elizeu Dionizio

