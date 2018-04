Luísa Sonza é a convidada de ‘O Céu é o Limite’ deste sábado (21)

A youtuber e cantora Luísa Sonza topa testar seus conhecimentos no palco de ‘O Céu é o Limite’ deste sábado (21), respondendo perguntas em rodadas eliminatórias para ajudar os participantes da edição. Yuri Fernandes, conhecido por suas participações em reality shows, também marca presença no programa.

Ao ser recebida pelo apresentador Marcelo de Carvalho, Luísa fala sobre o casamento com o fenômeno Whindersson Nunes há quase dois meses e brinca quando é questionada sobre quem fala mais em casa. “Quem manda sou eu!”, diverte-se a bela, que se sai bem no jogo e ainda anima a plateia com seu novo hit, ‘Rebolar’.

Fazendo jus ao nome da atração, a vencedora da última edição também volta ao palco para uma nova chance de ganhar dinheiro.

Com apresentação de Marcelo de Carvalho, ‘O Céu é o Limite’ vai ao ar aos sábados, às 23h, pela RedeTV!.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!