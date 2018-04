Após pedidos, Sonia Abrão tira Tiago Leifert da ‘geladeira’ no A Tarde é Sua

O ‘A Tarde é Sua’ desta sexta-feira (20) trouxe a repercussão da final do BBB 18 e, logo no início da atração, Sonia Abrão comentou a brincadeira feita por Tiago Leifert na noite de ontem, fazendo mistério se o tiraria ou não da geladeira ao longo do programa. “Preciso pensar se vamos fazer uma reunião de conselho para ver se a gente tira o Leifert da geladeira. (…) A gente está pensando no que vai fazer”, divertiu-se a apresentadora.

Ao longo da atração, Sonia recebeu diversos vídeos do público pedindo que o apresentador do Big Brother Brasil fosse retirado do ‘castigo’. “O cara é legal, hein!”, garantiu uma fã. “Agora vai vir o frio e ele vai morrer congelado!”, alertou outra, divertindo todos na bancada.

Após a campanha, Sonia abriu a geladeira e mostrou que, além de Tiago Leifert, Boninho também estava ali dentro. Em consenso com os convidados Felipeh Campos, Thiago Rocha e Vladimir Alves, a apresentadora decidiu que ambos mereciam sair, elogiando a edição deste ano do reality show. “Ele esteve muito melhor esse ano comandando o programa do que no ano passado e vai ser assim a cada novo ano, com toda a certeza. Boninho também sai, porque realmente esse ano valeu, esse ano foi um bom trabalho. Parabéns para vocês, valeu, obrigada pelo carinho com o nosso programa”, finalizou.

