AL-MS realiza Audiência pública “Atenção à pessoa com deficiência: Doenças Raras”

Prezados

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza na próxima segunda-feira (23) a audiência pública “Atenção à pessoa com deficiência: Doenças Raras”. O evento, previsto para começar às 8h30, acontecerá no Plenário Deputado Júlio Maia e é aberto à imprensa e ao público. A proposição é do deputado estadual Dr Paulo Siufi (PMDB).

Atenciosamente,

Gerência de Mídias Sociais

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

67 3389.6393 / 3389.6266

www.al.ms.gov.br