Geriatra e jornalista lançam ‘Alzheimer’ na Livraria Martins Fontes

A Editora Unesp, a Livraria Martins Fontes e os autores convidam para o lançamento de “Alzheimer: a doença e seus cuidados”, de Alessandro Ferrari Jacinto e Marisa Folgato. O evento acontece em 27 de abril, na Livraria Martins Fontes da Paulista.

A obra conta com de histórias reais que a gente escuta cada vez com mais frequência em rodas de amigos e mesmo em conversas com desconhecidos. Relatos que invariavelmente começam com queixas sobre falhas de memória e seguem para o diagnóstico que ninguém quer ouvir: é Alzheimer. É também uma obra com dados técnicos de qualidade, que explica, de forma acessível, essa doença que representa 65% dos cerca de 47,5 milhões de casos de demência no mundo e afeta 13% das pessoas com mais de 65 anos e 45% da população acima de 85 anos.

Um livro que oferece informações sobre o diagnóstico, o tratamento e as necessidades do doente. Informa também como estimular a memória dele e preservar a realização de suas atividades básicas. Ao reunir histórias de pacientes, famílias e cuidadores, este trabalho do geriatra e professor Alessandro Ferrari Jacinto e da jornalista Marisa Folgato (filha de mãe doente de Alzheimer) extrapola as informações médicas e a resignação diante de uma doença que ainda não tem cura. Essas pessoas que enfrentam o Alzheimer com coragem dividem com o leitor sua luta para que o paciente se sinta bem e compartilham saídas que encontraram para facilitar-lhes o dia a dia: dicas de higiene, alimentação e decoração para tornar o ambiente seguro; sugestões de divisão de tarefas e responsabilidades para quem cuida do doente; orientações sobre aspectos legais e internação ou não do paciente. Um livro para entender a doença e ajudar a cuidar da pessoa com Alzheimer.

Evento de lançamento de Alzheimer: a doença e seus cuidados

Data: sexta-feira, 27 de abril de 2018

Horário: a partir das 18h30 às 21h30

Local: Livraria Martins Fontes

Endereço: Avenida Paulista, 509 (próximo à estação Brigadeiro do Metrô | São Paulo – SP

