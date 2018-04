Programa Semana do Planalto – 20/04/2018

Prezado radialista,

Segue anexo o programa Semana do Planalto desta sexta-feira, dia 20/04/2018, que também está disponível para download no link:

http://www.redenacionalderadio.com.br/programas/semana-do-planalto/

Nesta edição, o programa destaca que o presidente Michel Temer assinou decreto que autoriza o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pessoas com deficiência, pela aquisição de próteses e órteses. A mudança no regulamento adiciona uma nova situação em que a conta vinculada pode ser movimentada. O trabalhador com deficiência precisa ter prescrição médica, além de apresentar atestado de diagnóstico e laudo médico detalhado.

Outro destaque é que a Caixa Econômica Federal anunciou nesta semana a redução de até 1,25 ponto percentual das taxas de juros do crédito imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passaram, nesse caso, de 10,25% ao ano para 9% a.a, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% a.a para 10% a.a, para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

O Semana do Planalto também repercute que o Ministério da Saúde, em conjunto com os estados e municípios, realiza a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A mobilização começa no dia 23 de abril e seguirá até 1º de junho, sendo sábado (12 de maio), o dia de mobilização nacional. Ao todo, deverão receber a vacina 54,4 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários. Para isso, o ministério adquiriu 60 milhões de doses da vacina, que serão entregues em etapas aos estados.

Produzido e coordenado pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o Semana do Planalto é distribuído, via satélite, pelo mesmo canal de A Voz do Brasil.

Acompanhe, utilize e opine!

