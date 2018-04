A UnionPay International lança campanha com o tema “Voe para o Mundo”

– 100.000 estabelecimentos comerciais fora da China continental fornecem descontos de até 30% para portadores do cartão UnionPay

XANGAI, 20 de abril de 2018 – /PRNewswire/ — Dados das agências de viagens on-line (OTAs – online travel agencies) da China mostram que mais de 60% dos turistas chineses planejam viajar para fora da China continental durante o próximo feriado do Dia do Trabalho em maio e muitos dos trabalhadores com funções administrativas preferem fazer uma viagem de longa distância, tirando alguns dias de folga. A UnionPay International anunciou hoje o lançamento de sua campanha com o tema “Voe para o Mundo (Fly to the World)”, que oferece melhores e mais suaves experiências de pagamento para os turistas chineses que viajam para fora do país. Os portadores do cartão UnionPay podem desfrutar de ofertas exclusivas em cerca de dez mil estabelecimentos comerciais em 20 países e regiões estrangeiros.

Muitos dos portadores do cartão UnionPay que viajaram antes da alta estação podem já ter desfrutado de abundantes descontos oferecidos pela UnionPay. Até a data, a rede de aceitação da UnionPay se expandiu para 168 países e regiões, cobrindo mais de 23 milhões de estabelecimentos comerciais e 1,64 milhão de caixas eletrônicos fora da China continental. Na base de sua extensa rede de aceitação, a UnionPay International continua a atualizar seu sistema de privilégios para o uso do cartão, colaborando com vários tipos de estabelecimentos na região Ásia-Pacífico, Europa, EUA, Oriente Médio e Rússia para oferecer descontos de até 30% aos portadores do cartão UnionPay desta data até 20 de junho.

Os estabelecimentos participantes da campanha “Voe para o Mundo” incluem lojas duty free em aeroportos, lojas de departamentos e lojas de marcas famosas, empresas de aluguel de automóveis, restaurantes, cruzeiros, atrações turísticas e provedoras de serviços de comunicação. Os portadores do cartão UnionPay podem desfrutar de descontos em reservas de quartos em hotéis feitas on-line em OTAs tais como agoda.com. Após voltarem para casa, eles podem obter reembolsos em espécie dos bancos e empresas aéreas ou incentivos das agências de viagens pelo uso do cartão.

Conforme o Relatório anual do desenvolvimento do turismo para fora da China (Annual Report of China Outbound Tourism Development) de 2017, cada vez mais turistas chineses preferem passar mais tempo para experimentar a vida e a cultura locais. Com esta tendência, a campanha “Voe para o Mundo” cobre mais empresas de aluguel de automóveis, restaurantes, cruzeiros e estabelecimentos de entretenimento (30% a mais do que a campanha global da UnionPay do ano passado), oferecendo melhores experiências para os viajantes livres e independentes.

Os turistas podem baixar o aplicativo “UnionPay” para desfrutarem de mais ofertas. Por exemplo, os portadores do cartão podem obter descontos pagando com o aplicativo “UnionPay” fazendo a leitura do código QR em estabelecimentos tais como Kith Cafe, Bakery Cuisine, Pablo Cheese Tart e Itacho Sushi em Cingapura. Eles também podem baixar os cupons eletrônicos do “U Plan” com o aplicativo e obter desconto instantâneo em dezenas de estabelecimentos, incluindo a Hertz nos EUA, T Galleria na Austrália e Tsuruha Drug no Japão.

FONTE UnionPay International