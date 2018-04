Blue Tree Premium Alphaville recebe 1º Fórum Internacional de Tecnologia em Barueri

O Blue Tree Premium Alphaville recebe o 1º Fórum Internacional De Inovação e Tecnologia da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, realizado pelo Cioeste – Consórcio Intermunicipal da Região Metropolitana de São Paulo no dia 24 de abril. Trata-se de uma iniciativa pioneira para acelerar e conectar negócios, iniciativas e oportunidades.

O evento apresentará cases de sucesso de empresas da região e contará com análise das tendências do mercado de TI, agências de outros países para promover a internacionalização de negócios, e presença de importantes líderes do setor, como Dupont, Cacau Show, Eurofarma, Epson, Azul Linhas Aéreas, GBI e Buscapé.

Com localização privilegiada em Alphaville, o Blue Tree Premium Alphaville traz o conceito de conforto e modernidade, com a reconhecida excelência em gestão e administração hoteleira do grupo Chieko Aoki Management Company. A unidade está situada em frente ao famoso centro comercial da região e conta com espaçosas áreas sociais, com um charmosíssimo Lobby Bar. O hotel oferece, ainda, 324 confortáveis e modernos apartamentos, e um amplo centro de convenções com divisórias removíveis que acomoda até 1.000 pessoas em auditório.

SOBRE A BLUE TREE HOTELS

A Blue Tree Hotels, de propriedade do grupo Chieko Aoki Management Company, conta com 23 hotéis e resorts no Brasil, totalizando mais de quatro mil apartamentos em 19 cidades de norte a sul do País, como: Bauru (SP), Barueri (SP), Brasília (DF), Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Joinville (SC), Lins (SP), Londrina (PR), Macaé (RJ), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Santo André (SP), São Luís (MA) São Paulo (SP), Teresina (PI) e Valinhos (SP). Para mais informações ou reservas, acesse: http://www.bluetree.com.br.

