Segundo mês temático do Sebrae Inspira traz referências da gastronomia

Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, é um dos destaques; programação vai estimular conhecimento e apresentar tendências a empreendedores

Continuando a série de ações temáticas iniciada no mês passado, o Sebrae/MS realiza em Campo Grande, entre os dias 03 e 29 de maio, o Sebrae Inspira – Gastronomia. A programação conta com mais de 20 atividades, entre palestras, workshops e painéis para empreendedores do segmento.

Entre os destaques estão Rodrigo Oliveira, proprietário e chef do restaurante Mocotó que figurou com uma estrela no Guia Michelin; Diego Lozano, eleito o melhor confeiteiro do Brasil em 2013; e Facundo Guerra, um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo, pela revista norte-americana Good Magazine, e CEO do Grupo Vegas.

As ações acontecem na sede do Sebrae na capital (Av. Mato Grosso, 1661), no Living Lab MS (Rua Brasil, 205) e no Senac Turismo e Gastronomia (Rua Antônio Maria Coelho, 3368).

Este é o segundo mês temático do Sebrae Inspira, que espalha empreendedorismo voltado a grandes segmentos da economia. Agronegócios (julho); Beleza e Moda (setembro); e Turismo e Economia Criativa (novembro) são os próximos da agenda.

Tendências

Na programação, o Sebrae Inspira – Gastronomia traz temas como food design e market place; preparo de chocolates; harmonização de pratos e bebidas; gestão de pessoas em bares e restaurantes; conceitos de slow food; e outros.

Durante a ação, ocorre o lançamento do Festival da Abrasel, ação com mais de 50 bares e restaurantes na qual cada participante prepara um prato a partir de ingredientes encontrados regionalmente. Além disso, haverá ainda um painel com chefs locais para discutir carreira, desafios, aprendizados e inovação em consumo. Várias atividades são gratuitas e há disponibilidade de pacotes com programação exclusiva.

Segundo Andréa Barrera de Almeida, coordenadora do Sebrae Inspira – Gastronomia, o objetivo é trazer nomes de referência nacional para quem deseja empreender, se aperfeiçoar e conhecer tendências de mercado, de modo a estimular o conhecimento e a ação nos negócios. “O setor é um dos que mais cresce no País. O papel do Sebrae é ajudar a qualificar os empreendimentos, melhorando e aprimorando a gestão para que ofereçam ao cliente a melhor experiência”, afirma.

A programação completa encontra-se disponível no site www.sebraeinspira.com.br | Informações: 0800 570 0800.