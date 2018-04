Em 5 anos, brasileiro vai gastar cerca de 40% de sua renda em refeições fora do lar

Investimento em franquia de alimentação é negócio certeiro

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, o brasileiro gasta cerca de 25% de sua renda com alimentação fora do lar e, segundo a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) esse setor cresce numa média de 14,2% ao ano. Esse hábito tem se tornado cada vez mais frequente no dia a dia da população, devido à falta de tempo de cozinhar e grande variedade de refeições lanches, petiscos e culinárias diversas, que agradam todos os tipos de paladares.

A projeção é para que nos próximos anos esse gasto aumente para mais de 40%. Com esses dados em mente, fica claro que investir em franquia de alimentação é um ótimo negócio. Principalmente, se for comida italiana, a paixão dos brasileiros.

Em 2015 a família Pirola criou a rede de franquias Spaziale Italiana, que oferece pratos prontos em até 3 minutos. Além de trabalhar apenas com ingredientes frescos, o cliente fica a vontade para preparar cada detalhe do seu pedido, escolher o seu refogado, acompanhamentos, molho e condimentos. Tudo isso, com um tempero especial do patriarca Luiz Pirola, que é receita de família.

A Spaziale Italiana é uma rede de franquias nova, em pleno processo de expansão e com aplicabilidade de negócio em todo território nacional. A marca está presente em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, no Shopping Morumbi Town – cidade de São Paulo, Florianópolis e Porto Belo, em Santa Catarina.

Com investimento inicial de R$213 mil e o prazo e retorno em 30 meses, o faturamento médio de cada unidade gira em torno de R$80 mil por mês.

Confira abaixo a ficha de investimento Spaziale Italiana

Investimento Inicial: R$ 213.281

Taxa de franquia: R$ 40.000

Capital de giro: R$ 10.000

Estoque inicial: R$ 5.317

Número de funcionários: 8

Prazo de retorno do investimento: 30 meses

