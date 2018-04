Verne Troyer, o Mini-Me de ‘Austin Powers’, morre aos 49 anos

“É com grande tristeza e com grande pesar no coração que comunicamos que Verne morreu hoje. Verne era um indivíduo extremamente carinhoso. Ele queria ver todo mundo sorrir, ser feliz e dar risada. A qualquer um que precisasse ele ajudava o quanto fosse possível. Verne esperava fazer uma mudança positiva e trabalhava para divulgar essa mensagem todo dia”, informou a família do ator nas redes sociais.