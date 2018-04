PMA autua empresa em R$ 20 mil por derramamento de diesel contaminando solo e vegetação à margem da BR 262

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Aquidauana autuaram uma empresa distribuidora de petróleo, com sede na cidade de Campo Grande, por derramamento de diesel, causando poluição do solo e degradação de vegetação. A poluição ocorreu em razão de um acidente ontem (21) com uma carreta bitrem, carregada com 44 mil litros de diesel (carga perigosa), na rodovia BR 262, na altura do km 499, no município de Anastácio.

O tombamento da carreta afetou a tampa do tanque e houve derramamento de combustível, atingindo área de vegetação nativa e o solo em um terreno brejoso. A empresa foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e a recuperação da área degradada.

A PMA confeccionou um auto de infração administrativo, sendo arbitrada multa no valor de R$ 20.000,00 contra a empresa. Os responsáveis poderão responder por crime culposo de poluição. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500