INTIMIDADE – DEUS NOS QUER EM INTIMIDADE!

Apenas pessoas muito íntimas nos conhecem, e mesmo assim, elas sabem só um pouquinho de nosso eu interior.

Pessoas julgam outras pessoas com muita facilidade, e julgam sem conhecer quase nada sobre suas vidas. Julgam de forma muito irresponsável, e não aquilatam as mazelas que causam. Entretanto, mesmo conhecendo com intimidade, sempre é assaz difícil fazer julgamentos, porque aquilo que sabemos sobre algo ou sobre alguém, é apenas parte da verdade. É preciso pois, prudência… Além do que, poucas vezes, nos compete julgar…

Salmos 25:14 nos diz que a intimidade com Deus é para os que o temem, isto é, para os que o levam a sério, ouvem a sua palavra, e cumprem-na à risca.

O nosso senso de justiça não passa de “trapos de imundície”, e não podemos julgar aqueles que não tem a nossa fé. Conhecer a Deus é busca constante. E lamentavelmente muitos que o conhecem o abandonam na primeira dificuldade. Isso é resultado de uma fé inconsistente. Isso é resultado de nenhuma intimidade com Deus…

Deus nos corrige quando erramos. A consciência nos acusa quando fazemos coisas erradas, não é assim?

Nós precisamos corrigir nossos filhos e as pessoas que nos são íntimas, da mesma forma que Deus nos corrige. Mas, é preciso respeitar posicionamentos, e nossas admoestações precisam ser feitas em amor, de forma suave, e principalmente, sem ferir sentimentos.

Uma frase martela minha cabeça há alguns anos: “Nada e nem ninguém me fará perder o céu.”

Eu a aprendi com meu pastor, e quando sou tentado a pecar, eu me lembro dela… E a tentação vai embora.

Aprendi que depois de entender o sacrifício da cruz, jamais poderemos abandonar Jesus!

Porque Jesus jamais nos abandonará!

E, carne e sangue não entrarão no reino de Deus, mas nosso eu interior precisa ser bem alimentado e isso tem um preço. Exige oração, joelho dobrado, oração, meditação, jejum, sacrifício, amor ao próximo. Exige a busca do Senhor, porque é ele que nos adestra, e é ele que é luz para nossos pés.

E nos precisamos viver de obras porque são as ações que movem e modificam o mundo. As ações em prol do próximo dignificam o cristão e a fé sem obras, é morta.

Muitos temem o amanhã, principalmente nesta crise econômica onde as pessoas não se dão conta que entramos neste mundo sem nada, e que deixaremos tudo quando sairmos desta vida terrena.

Preocupar-se por que, se eu tenho Jesus? Não há nenhum sentido…

Eu como você que me lê, precisamos nos preocupar em acumular tesouros no céu, e só poderemos acumular estes tesouros se amarmos a Deus sobre todas as coisas, e se

amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmo.

Porque a única coisa que poderemos levar aqui da terra, serão vidas… Nada além de vidas chegarão ao céu…

Ou ao inferno… Porque não há um terceiro endereço. Reflita: Não há um terceiro endereço!

É pesado, mas é real! Porque os mortos não morrem… Haverá uma eternidade com Deus, ou uma eternidade com Satanás.

Esteja pois preparado, pois ninguém sabe nem o dia e nem a hora!

Não se apegue a seus bens… Doe tudo aquilo que você possui e não utiliza e nem lhe fará nenhuma falta. Deus perscruta o seu coração e TODAS as suas boas ações acumularão riquezas no céu. Isso é bíblico.

E ao alcançar intimidade com Deus, sua vida será uma delícia… Uma paz deveras difícil de descrever… Uma sensação de plena e doce paz!

Com amor cristão.

João Antonio Pagliosa

Curitiba, 21 de abril de 2018