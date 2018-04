PMA autua em R$ 2,5 mil cinco pescadores por pesca ilegal no rio Verde

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas realizaram uma operação de fiscalização hoje (21) no rio Verde, entre a ponte no Distrito de Arapuá, no município de Três Lagoas, até a ponte da BR 158, no município de Brasilândia e autuaram cinco pescadores por pesca ilegal.

Três Paulistas, um residente em Ibitinga (55), um de Ilha Solteira (58) e um de Bauru (53) e um infrator (34) residente em Brasilândia pescavam no município de Três Lagoas. Outro infrator de Brasilândia pescava nesse município e nenhum possuía a licença ambiental de pesca.

Com os pescadores foram apreendidas seis carretilhas e quatro molinetes com varas. Os pescadores iniciavam a pescaria e ainda não tinha capturado nenhum pescado. Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 500,00 contra cada autuado, perfazendo 2.500,00.

A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa. Pagando a multa, os infratores poderão ter o material apreendido restituído.

