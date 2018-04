Temperatura sobe com a estreia em Ponta Grossa (PR) dos ralis Mitsubishi Motors

A bordo de seus veículos 4×4, participantes desbravaram belas trilhas off-road e curtiram um sábado especial em contato com a natureza

Ponta Grossa (PR), 21 de abril de 2018 – Pela primeira vez a cidade de Ponta Grossa (PR), próxima a Curitiba, recebeu os ralis Mitsubishi: o Motorsports, de regularidade, e o Outdoor, de estratégia e tarefas. O dia começou frio, mas o sol abriu e os participantes encararam trilhas inéditas, de tirar o fôlego, debaixo de um céu azul típico de outono.

“Organizamos eventos e ralis para os clientes há mais de 20 anos com o objetivo de proporcionar uma experiência off-road diferente e inesquecível, e comprovar a aptidão 4×4 dos nossos carros. Toda família e os amigos se divertem, passam por lugares novos e colecionam boas memórias”, explica Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors.

No percurso, os participantes passaram por regiões de reflorestamento em meio a visuais incríveis e pontos de alta altitude. As categorias Master, Graduados e Turismo ainda tiveram uma surpresa e passaram por um trecho desafiador em uma pedreira, além de enfrentar pisos de cascalho e áreas de reflorestamento.

“Eu saio de Porto Alegre, encontro meu pai em Florianópolis e vamos para as etapas do Mitsubishi Motorsports. Isso é o que vale, estarmos juntos”, comemora Marcelo Ritter que, ao lado do pai Charles, venceu na categoria Graduados.

A prova reúne participantes de todo o País, que se divertem nas trilhas off-road. “Viajamos o Brasil inteiro para participar do Mitsubishi Motorsports porque é muito bom fazer isso, é nossa paixão, a válvula de escape. É um prazer estar aqui”, afirma a navegadora Debora Bonatti, que venceu na categoria Turismo.

“Aqui a gente sempre aprende e até ensina um pouco. Hoje foi tudo muito lindo, tinha rio, pedras e montanhas em meio a uma paisagem sensacional”, comenta a participante Anna Vitoria Dacoregio, de Guarapuava (PR), que correu ao lado de Carlos Eduardo Haas. “Vamos voltar, com certeza”, afirma.

Mitsubishi Motorsports: o rali de regularidade

Com largada no Complexo Cultural Jovani Pedro Masini, em Ponta Grossa, o rali reuniu duplas de várias partes do Brasil em busca de uma aventura diferente. O objetivo do Mitsubishi Motorsports é percorrer o caminho no tempo estipulado pela organização, seguindo uma planilha de orientações. Por isso, não é necessário ter carros preparados, nem experiência prévia.

A prova, inédita, desbravou regiões de reflorestamento e pontos de altitude, com lindas paisagens da região de Ponta Grossa.

A cada etapa, os melhores de cada categoria fazem a festa no pódio. Na categoria Light, para quem está começando, o casal Ricardo e Daniela Lopes, que comemoram 30 anos juntos, garantiram o primeiro lugar. “Foi sensacional, adoramos rali”, comemora Ricardo. “Sem palavras, primeira vez que conquistamos o primeiro lugar. De todas as provas, essa foi a mais difícil, mas foi muito boa. E é uma coisa que fazemos juntos, é uma diversão para nós dois, sempre ficam histórias para contar”, afirma Daniela.

Já na Turismo, para duplas com experiência intermediária, Gustavo de Amorim e Debora Bonatti foram os campeões. “Teve um trecho que decidiu a prova, dentro de uma pedreira. Estudamos muito a planilha até a madrugada”, relata Debora. “Estava difícil tanto pro piloto, como para o navegador. O piso liso que estava hoje exigiu muito. É bem interessante chegar em uma região nova e ter que descobri o terreno no decorrer da corrida. Tem mais surpresas do que uma região que estamos mais acostumados. Foi a segunda prova do ano e nossa segunda vitória. É muito legal, grande conquista”, comemora.

Na Graduados, para quem é experiente, Charles e Marcelo Ritter, pai e filho, celebraram a vitória. ”A melhor parte foi o trecho final e onde fizemos o melhor resultado do dia. Gostamos de prova difícil, sempre nos damos bem. Entramos neste ano com o objetivo de ganhar o campeonato e estamos batalhando pra isso. Pra mim, é muito gratificante, pois é o que eu gosto e eu que trouxe meu filho para esse mundo”, vibra Charles.

E na Master, para os pilotos e navegadores superexperientes, o troféu de primeiro lugar ficou com Olair Fagundes e Jhonatan Ardigo, de Cuiabá (MT). “A prova de hoje foi muito boa, misto de terrenos e a pedreira com várias pegadinhas. São os melhores do Brasil que correm aqui, vencer é muito bom”, destaca Jonathan.

Resultados Mitsubishi Motorsports: Clique aqui e confira os resultados completos desta 2ª etapa.

Mitsubishi Outdoor: o rali multitarefa

Com equipes formadas por dois veículos 4×4 e até dez pessoas, o rali de estratégia e tarefas começou do Parque Lacuste, em Castro, cidade vizinha à Ponta Grossa. Os competidores encararam trilhas off-road e precisaram, com base em um mapa e uma lista de objetivos, definir quais atividades esportivas iriam fazer. Entre as opções estavam PCs como visita a um sítio arqueológico, trecho de mountain bike, trekking com vista para a mata local e ainda uma bela cachoeira. Trajeto muito além do já tradicional roteiro turístico da região.

Com 15 anos de existência, o Mitsubishi Outdoor trouxe em 2018 novidades tecnológicas como a navegação por mapas online e o acompanhamento, em tempo real, da localização das equipes. Na prática, agora é possível navegar com mais facilidade pelos mapas e opções de caminho até os pontos de aventura e atividades esportivas.

Campeões da etapa

Na Fun, categorias para quem busca muita diversão, a equipe Zagreb levou a melhor. “Tivemos essa surpresa de subir ao pódio hoje. Estamos bem motivados. A tecnologia que agora faz parte da prova ajudou bastante e fez a diferença. Hoje teve de tudo, pinturas ruprestes, cachoeiras escondidas sensacionais e paisagens muito legais”, destaca Alberto. “Foi uma prova muito interessante e muito prazerosa de fazer. As paisagens são lindas. A gente junta família, faz amizades, e isso vale muito a pena. Estou muito feliz”, comemora Ana Paula.

Já na categoria Extreme, para as equipes mais experientes, vitória pela segunda vez no ano da Absolut Lama. “A prova foi bem complicada, foram muitas provas, mas é nosso segundo pódio consecutivo. Temos uma equipe com amigos e famílias e acho que é nosso diferencial, ter esse entrosamento. A prova de bike foi épica. Começamos em 2011 e vamos nos aprimorando a cada prova, mas o é melhor é vir para se divertir, esse é o espirito da Mitsubishi”, destaca Marcelo Bernardi.

Resultados Mitsubishi Outdoor: Clique aqui e confira os resultados completos dessa etapa.

Próximas etapas

Na próxima, o Mitsubishi Motorsports chega ao Nordeste, com a prova em Gravatá (PE), região serrada de Pernambuco, no dia 26 de maio. Já o Mitsubishi Outdoor aguarda os participantes no dia 18 de agosto, em Goiânia (GO). Programa-se para fazer sua inscrição no site!

Mitsubishi Pró-Brasil – Ação Social

Para participar do ralis Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor, não há taxa de inscrição. Cada carro faz a doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene, que são destinados a entidades assistenciais dos municípios por onde a prova passa. Nesta etapa, em Ponta Grossa (PR), foram arrecadadas 5,5 toneladas de alimentos e 1.140 produtos de higiene pessoal, encaminhados ao Projeto Balcão Solidário.

MATERIAIS PARA IMPRENSA

Mitsubishi Motorsports:

– Fotos: Clique aqui e acesse a galeria de fotos do Mitsubishi Motorsports.

– Vídeo-release: Clique aqui e acesse vídeos com imagens e entrevistas.

Mitsubishi Outdoor

– Fotos: Clique aqui e acesse a galeria de fotos do Mitsubishi Outdoor.

– Vídeo-release: Clique aqui e acesse vídeos com imagens e entrevistas.

Calendário 2018 – Mitsubishi Motorsports*

3ª etapa – 26 de maio – Gravatá (PE)

4ª etapa – 04 de agosto – Maceió (AL)

5ª etapa – 16 de junho – Goiânia (GO)

6ª etapa – 01 de setembro – Campos do Jordão (SP)

7ª etapa – 29 de setembro – Joinville (SC)

8ª etapa – 27 de outubro – Salvador (BA)

9ª etapa – 24 de novembro – Autódromo Velo Città – Mogi Guaçu (SP)

Calendário 2018 – Mitsubishi Outdoor*

3ª etapa – 18 de agosto – Goiânia (GO)

4ª etapa – 01 de setembro – Campos do Jordão (SP)

5ª etapa – 29 de setembro – Joinville (SC)

6ª etapa – 24 de novembro – Autódromo Velo Città – Mogi Guaçu (SP)

*Locais e datas sujeitos a alterações.